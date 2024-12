La gran fiesta que prepara el emérito Juan Carlos en Abu Dabi por su 87º cumpleaños: invitados y notables ausencias

El próximo 5 de enero de 2025 es un día especialísimo en el calendario del rey emérito Juan Carlos: cumple 87 años. Lejos del perfil bajo que ha mantenido en los últimos tiempos, desde que abandonó España y se instaló en Emiratos Árabes Unidos, el padre de Felipe VI (56) piensa celebrar esta fecha por todo lo alto.

Protagonizará una gran fiesta, rodeado de parte de su familia y de sus amigos más fieles. Este festejo tendrá lugar en su espectacular residencia de Abu Dabi, donde recibirá a su entorno más íntimo para soplar las velas. La reunión comenzará con un cóctel de bienvenida a media tarde, y se alargará hasta bien entrada la noche.

Tal y como avanza Paloma Barrientos en Vanitatis, el festejo contará, entre otras sorpresas, con una actuación privada del dúo musical Los del Río, que siempre han presumido de su estrecha relación con el Emérito.

Juan Carlos I en una fotografía de archivo. Gtres

En el fiestón de cumpleaños, estarán presentes las infantas Elena (60) y Cristina (59), que ya han viajado al Emirato para pasar la Nochevieja con su padre. También despedirá el año 2024 en familia, allende los mares, Felipe Juan Froilán (26), que reside en Abu Dabi desde hace casi dos años.

Aunque no está confirmado, es posible que también se unan a la celebración Victoria Federica (24) y alguno de los hijos de la exduquesa de Palma: Juan (25), Pablo (24), Miguel (22) e Irene Urdangarin (19).

No habrá problemas de espacio, ya que la mansión de Juan Carlos en Nurai consta de 3.000 metros cuadrados, seis habitaciones en suite y una parcela de más de cuatro mil metros con acceso a una playa privada para disfrutar a salvo de miradas indiscretas.

Hasta Abu Dabi, si nada cambia, viajarán una treintena de amigos del monarca, entre los que se encuentran el armador del 'Bribón' -y anfitrión del Emérito cada vez que viaja a Galicia- Pedro Campos (74), que acudirá junto a su mujer, Cristina Franze (42).

Juan Carlos I en una instantánea tomada en Sanxenxo, el pasado octubre. Gtres

Otros rostros que tomarán un vuelo para arropar a Juan Carlos I serán el doctor Eduardo Anitua; empresarios como Javier Corsini, Vicente Boluda o los propietarios de las bodegas Marqués de Riscal y Marqués de Murrieta, Alejandro Aznar y Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga.

Tampoco se perderán el magno festejo fieles amigos como el exjefe de la Casa del Rey Fernando Almansa (76). Se espera en Abu Dabi a Marta Gayá, la única 'amiga entrañable' que nunca le ha traicionado y que siempre le ha apoyado incondicionalmente.

Algunos de los invitados ya están llegando para celebrar Nochevieja en Abu Dabi, ya que los fastos se alargarán durante varios días, y como ha apuntado Paloma Barrientos se alojarán en algunos de los hoteles más exclusivos del Emirato, como el Four Seasons o El Intercontinental.

El coste de estas estancias podría ascender a más de 4.000 euros la noche. Para sus invitados, el monarca ha organizado diferentes actividades y excursiones para que su estancia sea inolvidable.

El colofón será la fiesta que el Emérito celebrará en su mansión y en la que soplará las 87 velas al ritmo de la música de uno de sus grupos preferidos, Los del Río, a los que habría contratado para la ocasión.

También, cómo no, habrá importantes ausencias en el cumpleaños de Juan Carlos. Confirmando su distanciamiento -ya que no ha viajado a Abu Dabi desde que su marido se instaló en el Emirato en 2020-, la reina Sofía (86) no estará al lado de Juan Carlos en un día tan especial. Tampoco los reyes de España, Felipe y Letizia (52), ni sus hijas, Leonor (19) y Sofía (17).