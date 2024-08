Este es el peor snack de supermercado en España según la OCU: elimínalo de tu dieta

Una cuestión básica en la vida es tener una buena alimentación. Para ello es necesario comer saludable, aunque a veces cuesta. La falta de tiempo, la comodidad o el estrés nos llevan a tomar decisiones de las que luego nos arrepentimos. Así es como nacen vicios como la comida rápida o los típicos snacks de supermercado.

La mayoría de estos pequeños aperitivos no suelen ser muy saludables. Son un vicio prohibido en el que muchas veces caemos. Patatas fritas, nachos, chips... cualquiera viene bien si tenemos un poco de apetito y no queremos o no podemos cocinarnos algo. Sin embargo, aunque se trate un producto no muy sano, siempre podemos afinar en nuestra elección para descartar los peores productos para nuestra salud.

Ahora, la Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado un análisis de la composición y los ingredientes de hasta 331 snacks diferentes para elegir cuál es el más y el menos sano de todos los que podemos comprar en el supermercado. Por ello, estos productos han sido sometidos a la famosa Escala Saludable OCU.

¿Cuál es el snack de supermercado menos sano?

La tónica habitual en este tipo de productos es que son poco sanos por su alto contenido calórico (unas 520 kcal/100 g), por las grasas, por la sal y por el uso de aditivos y aromas de humo. Por ello, el 50% de los productos analizados en la Escala Saludable OCU han obtenido una puntuación inferior a 40 puntos.

Por lo tanto, los expertos aseguran que son una compra mala o muy mala. La primera razón por la que no deberíamos ingerir estos snacks es porque son una bomba calórica. Un cuenco de unos 40 gramos, que suele ser lo normal, nos aporta 214 kcal, es decir, el 10% de las calorías diarias que se recomiendan para un adulto. Más de la mitad de las calorías (52%) proceden de las grasas.

Por ello, es mejor apostar por otro tipo de snacks menos calóricos y de carácter vegetal como los elaborados con harina de garbanzo y fécula de patata. Son, por ejemplo, Spogliette di ceci de Sarchio y Chips de garbanzos de Ecocesta.

Una cuestión clave de estos snacks es que incluso aquellos que se elaboran con grasas buenas, aceites vegetales tipo oliva, girasol, nabina (colza) o maíz, tienen una contraindicación y es que las incluyen en altas cantidades. De media, contienen un 30%, pero en algunos se eleva al 44%, es decir, más de 4 partes de su peso es grasa.

Otro de sus principales problemas es que son productos muy altos en sal, ya que su contenido medio en sal es de 1,2%. En algunas patatas lisas y onduladas llega al 4%. Pero la ausencia de sal tampoco es una buena señal o una señal inequívoca de que un producto sea más saludable.

Precisamente, los chips vegetales son los que contienen menos sal, pero más azúcar. Por ejemplo, los Sun Snacks de Aldi, Snack day gourmet de Lidl o Veggie experience de Marinas tienen un 22% de azúcar. Y no son los únicos. Para eso, mejor apostar por una manzana que además tiene mayor contenido en fibra.

Imagen de varias manzanas.

En líneas generales, estos productos incorporan aditivos para dar sabor y color y en algunos productos se emplean gomas para dar consistencia. Por ello, cuantos menos aditivos mejor, indican los expertos. Hay que tener en cuenta que se pueden consumir nachos, patatas o chips de sabores sin tener que ingerir aditivos.

Para saber finalmente qué snacks podemos tomar, o cuáles son menos perjudiciales, la Escala Saludable OCU analiza todos los parámetros anteriormente citados y elabora un ranking. La mitad de los productos del estudio (116 de 331) son una mala o muy mala elección, pues obtienen valores inferiores a 40 sobre 100.

La OCU señala que una de las mejores elecciones son los Nachos de trigo sarraceno de la marca Sol Natural ecológico de 80 g (2,82 euros/bolsa), ya que destacan por tener la mejor composición: 8,1% de grasas, 0,4% de sal y Nutriscore A; sin aditivos ni ingredientes ultraprocesados. Obtienen una puntuación en la Escala Saludable OCU de 87 sobre 100, por lo que son una buena elección de compra.

Otra elección muy acertada son las patatas fritas sin sal añadida Veritas, las patatas fritas con bajo contenido en sal Aluchan o los nachos del Mercadona. Pero si queremos saber cuáles son los snacks menos recomendados, solo tenemos que consultar cuáles quedan en la parte más baja de la tabla.

Destaca la presencia de las conocidas patatas Pringles, consideradas como un aperitivo muy perjudicial para un organismo que quiera mantenerse saludable, sea cual sea su sabor. Aunque la palma se la llevan las Patatas fritas onduladas sabor jamón de la marca Hispalana. Este sería el peor snack de supermercado según el ranking y el análisis elaborado por la OCU.