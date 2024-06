Izquierda Española denuncia que PP y Vox "no se toman en serio la igualdad" y tienen programas "al servicio de los poderosos"

El candidato de Izquierda Española a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Guillermo del Valle, ha denunciado este martes en Valladolid que PP y Vox "no se toman en serio la igualdad" y tienen programas "al servicio de los poderosos" y ha cargado contra el PSOE por afirmar que va a "combatir a la extrema derecha" en Europa mientras "se arrodilla ante los racistas" en España, en referencia a Junts.

Del Valle ha arremetido contra los de Santiago Abascal por aplaudir a Marine Le Pen en el acto VIVA 24, asegurando que representa "a los que destrozan los camiones de los agricultores y ganaderos españoles", y a Javier Milei, que aboga por "desmantelar el Estado y privatizarlo absolutamente todo". "¿Qué España es la que defiende Vox?, ¿qué España es la que defiende el PP cuando le ríe las gracias al anarcocapitalismo de Milei?", se ha preguntado.

El dirigente de la formación ha asegurado que los votantes de PP y Vox "votan pensando que son opciones que defienden la unidad de España" pero ha recordado que la unidad de España "está basada en las garantías de las condiciones de vida de los españoles" y que si esos partidos no garantizan las condiciones de vida de los españoles "no defienden a España".

"Gallardo y otros se llenan la boca de bravuconadas y a la hora de la verdad, Vox es un partido que defiende un programa económico al servicio de los poderosos. Un programa económico que plantea la liberalización del suelo, una política fiscal profundamente regresiva para que paguen menos los más ricos y los más poderosos. Que patriotas más extraños", ha señalado Del Valle.

El candidato ha señalado que Izquierda Española es "el único partido que defiende la igualdad en todos los sitios, sin exclusiones" y ha asegurado que la derecha defiende "una patria vacía y llena de privilegios". "El PP defiende el concierto económico, defiende que un vallisoletano sea un ciudadano de tercera con respecto a un vasco o un navarro", ha señalado. Y también ha cargado contra la "presunta izquierda" que está vendiendo como "la gran conquista del progresismo" una legislatura "en la que no se puede legislar". "Un Gobierno que no puede gobernar, que no puede llevar a cabo una reforma fiscal progresiva, construir vivienda pública o sacar adelante unos presupuestos", ha señalado.

Del Valle ha arremetido contra la Ley de Amnistía, asegurando que "no es de izquierdas", que "quiebra la igualdad" y que es "inimaginable para los de abajo". "Están generando una ley especial para los privilegiados, y eso no tiene nada de izquierdas y tritura la igualdad", ha afirmado. El candidato de la nueva formación se ha mostrado, además, esperanzado de que conseguirán representación el próximo 9 de junio.

"Los datos nos dan una tendencia alcista y sostenida", ha afirmado, denunciando que "unos y otros" han intentado "cerrarles el paso" durante la campaña. "Unos porque les ponemos frente al espejo de sus contradicciones, a la señora Ribera que dice que va a combatir a la extrema derecha en Europa arrodillándose ante los racistas y los xenófobos aquí, y el PP también se ha sentido incómodo porque esto es una izquierda que defiende España, que no es patrimonio solo de la derecha, y nosotros defendemos una España de justicia social y de derechos laborales y sociales garantizados", ha señalado.

Del Valle ha asegurado que "no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo" y se ha mostrado convencido de que Izquierda Española va a llegar "a muchos ciudadanos que estaban deseando votar esta alternativa igualitaria y coherente".

Soraya Rodríguez: "No es posible defender más Europa cuando se está defendiendo menos España"

La número dos en la lista de Izquierda Española, Soraya Rodríguez, ha asegurado que es posible votar "una candidatura progresista y de izquierdas que defienda la nación española" y ha lamentado la deriva del PSOE, "reconvertido en Partido Sanchista", que ha hecho que el partido que ha representado mayoritariamente a los progresistas españoles "haya perdido esa seña de identidad".

Rodríguez ha cargado contra la Ley de Amnistía, que ha calificado como "infame", y ha asegurado que se basa en "impunidad por votos", y ha defendido que su formación es la única que defiende en Europa "lo mismo que en España". "No es posible defender más Europa cuando se está defendiendo menos España. Más Europa son más derechos y más integración entre los ciudadanos europeos y más España son más derechos, más integración y más igualdad entre los ciudadanos de la nación española", ha señalado.

La eurodiputada ha asegurado que existe "una alternativa real" y se ha mostrado convencida de que su formación es "absolutamente necesaria para ocupar un espacio político que sea capaz de romper este bucle de la polarización en el que nos han colocado". "El anuncio de Feijóo de que está dispuesto a hacer una moción de censura contando con los votos de Puigdemont y con los de la extrema derecha de Vox nos sitúa en ese bucle continuo", ha denunciado, asegurando que el expresident catalán representa "la extrema derecha europea" y que sus aliados en Europa son "los flamencos y Salvini", que abogan por "regiones ricas contra regiones pobres".

"El PSOE ha hecho depender la gobernabilidad del país en esos siete votos de la extrema derecha. Rompamos esta polarización, votemos desde la izquierda por opciones políticas que tienen un proyecto de país como Izquierda Española", ha zanjado.

Igea: "El futuro de Europa no puede ser el presente de Castilla y León"

El procurador de las Cortes de Castilla y León Francisco Igea ha asegurado que el futuro de Europa "no puede ser el presente de Castilla y León". "Lo que hoy vemos en esta calle de Santiago, entre las casetas de PP y Vox, no puede ser lo que le espere a Europa después de las siguientes elecciones", ha afirmado, asegurando que nos jugamos una Europa "condicionada por el populismo de la extrema derecha". "Nosotros sabemos bien lo que es eso, lo que significa en política social, en política sanitaria, en política cultural y en la siembra de intolerancia que estamos viviendo en la Comunidad", ha afirmado.

Igea ha denunciado que Castilla y León cuenta con un vicepresidente, amparado por un presidente, que se dedica "a hostigar a los migrantes, a hostigar a la prensa y eso es lo que se juega Europa en estas elecciones". "No puede ser que la alternativa a la amnistía y a la desigualdad sea lo que nos ofrecen PP y Vox", ha insistido, denunciando también la "hipocresía" de un PP que es "el mismo del Pacto del Majestic" con Jordi Pujol en 1996.

"El cuponazo vasco que supuso un regalo de miles de millones al País Vasco es la herencia del PP de Rajoy, por eso solo hay una alternativa que defienda en Europa la lucha contra los paraísos fiscales y el dumping fiscal, una alternativa de izquierda que defiende la igualdad, que es Izquierda Española", ha afirmado, asegurando que Castilla y León es "el ejemplo de lo que puede ser el futuro de Europa y el ejemplo de lo que no hay que hacer".