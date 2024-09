UPL lleva a las Cortes la "provocación" de la Junta de autorizar a la DO Rueda a usar la uva godello

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) llevará a las Cortes de Castilla y León, a través de tres preguntas escritas que han sido registradas este lunes, la "provocación" de la Junta de autorizar a la DO Rueda a usar la uva godello solo un día después de que la Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo apoyaran las alegaciones que presentará la DO Bierzo contra esa utilización por parte de la Denominación vallisoletana. Un apoyo al que también se sumó el PSOE de León.

Desde la formación han recordado que la variedad de uva godello "no es autóctona ni de la localidad castellana de Rueda ni de su área contigua que conforma la DO Rueda, siendo la uva godello autóctona de la comarca leonesa del Bierzo y las gallegas de Valdeorras, Ribeira Sacra y Monterrey, en las cuales los vinos con esta variedad propia de uva están registrando un éxito creciente y evidente en los últimos años, lo que sin duda ha motivado que la DO Rueda pretenda hacer vinos con la variedad de uva godello pese a no ser propia de su área".

"Curiosamente, pese a que el uso de uva godello por parte de la DO Rueda, al no ser autóctona de la misma, podría considerarse competencia desleal hacia la DO Bierzo, donde es propia y está registrando un notable éxito, la Junta de Castilla y León no ha hablado con los viticultores bercianos ni con el Consejo Regulador de la DO Bierzo antes de conceder dicha autorización de uso de la uva godello a la DO Rueda, habiendo dejado al margen a los viticultores bercianos, que serían los grandes perjudicados por dicha decisión", ha señalado UPL.

La formación leonesista ha asegurado que la autorización dada por la Junta a través del ITACyL para que se emplee la uva godello en la DO Rueda "no resulta razonable si tenemos en cuenta que en el área de la DO Rueda nunca se ha utilizado la uva godello y que parece responder única y exclusivamente a querer beneficiarse del prestigio que están tomando los vinos que emplean este tipo de uva, gracias al buen trabajo realizado por los viticultores del Bierzo, así como de las tres áreas gallegas donde también es propia (Valdeorras, Monterrey y Ribeira Sacra), para quienes la autorización dada por la Junta a la DO Rueda de emplear la uva godello supone un agravio y un insulto, así como un ataque evidente a la agricultura y la economía leonesa".

Por ello, la formación ha registrado las siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno autonómico:

1.- ¿Por qué ha autorizado la Junta el empleo de la uva godello en la DO Rueda, teniendo en cuenta que es un tipo de uva que nunca se ha empleado en esa zona, y que podría perjudicar al mercado de los vinos de la DO Bierzo, donde sí es autóctona esta uva?

2.- ¿La autorización dada por la Junta a la DO Rueda de poder emplear la uva godello en sus vinos, busca que la DO Rueda se beneficie del prestigio que están tomando los vinos que emplean este tipo de uva en la DO Bierzo, gracias al buen trabajo realizado por los viticultores bercianos?

3.- ¿Por qué no ha hablado la Junta con ios viticultores bercianos ni con el Consejo Regulador de la DO Bierzo antes de conceder dicha autorización de uso de la uva godello a la DO Rueda?