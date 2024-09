La Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo rechazan el uso de la uva godello en la DO Rueda

Noticias relacionadas La DO Bierzo presentará alegaciones a la decisión de la Junta de permitir el uso de la uva godello en la DO Rueda

La Diputación de León tachó hoy de “inadmisible y una aberración” la autorización, por parte del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, del uso de uva godello en la Denominación de Origen Rueda como variedad secundaria.

El presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, cree que se trata de una nueva “afrenta” del Gobierno autonómico hacia la provincia de León “y al Bierzo en particular”, y acusa al Consejo Regulador de la DO Rueda de “competencia desleal”.

Courel cree que el vino godello está de moda gracias al “trabajo serio y dedicado del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo durante muchos años, y lo que pretende la DO Rueda ahora es aprovechar esa situación para tener una penetración en el mercado, en un ejemplo claro de competencia totalmente desleal, y en una aberración amparada por la Junta de Castilla y León”.

También critica que la Junta no haya contado con el organismo berciano ”al que ha ignorado completamente". Por ello, la Diputación apoyará todas las medidas que se tomen desde la DO Bierzo y hace un llamamiento a que se una el Consejo Comarcal del Bierzo y los ayuntamientos de la comarca.

El Consejo Comarcal del Bierzo rechaza el uso de la uva godello por la DO Rueda

El Consejo Comarcal del Bierzo manifestó también hoy su rechazo al uso de la variedad godello por parte de la Denominación de Origen Rueda

Su presidente, Olegario Ramón, muestra su “firme oposición” a la decisión de la Junta de Castilla y León que permitirá a Rueda utilizar esa variedad en sus vinos. “Carece de fundamento ya que la variedad godello no es autóctona de la DO Rueda, donde no existe ninguna tradición en el cultivo de esta uva”, dice Ramón. “Haciendo grandes vinos, haciendo de la uva godello una uva respetada, una uva que adquiere un enorme valor en el mercado y, después de haber hecho todo ese trabajo, no puede ser que otras denominaciones de origen que no están para nadas vinculadas a esta uva ahora tengan reconocimiento a través de una uva autóctona del Bierzo”, añade.

El Consejo Comarcal del Bierzo apoya las reivindicaciones de la DO Bierzo y denuncia un “agravio” por parte de la Junta de Castilla y León contra los intereses de la comarca. "La Junta no nos ayuda habitualmente, pero lo que no puede hacer es perjudicarnos de una manera tan clara", señala Ramón.

El PSOE de León apoyará las acciones legales de la DO Bierzo

El PSOE de León anunció hoy que apoyará todas las acciones legales que tome el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo contra la decisión de la Junta de otorgar permiso a la Denominación de Origen Rueda para que pueda usar la uva godello en sus vinos como variedad secundaria.

El secretario general del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, cree que se trata de “un atropello a los derechos y el patrimonio vitivinícola de nuestra tierra” y recuerda que en Valladolid no hay tradición del uso de esa uva, lo que supone “competencia desleal”.

“Estamos ante una nueva afrenta a León y al Bierzo, que no podemos permitir. El godello es una variedad que forma parte de nuestra identidad, y su uso debe ser respetado y protegido en favor de quienes han trabajado durante generaciones para mantener su calidad y prestigio”, subraya Cendón.

Por su parte la alcaldesa de Cacabelos, responsable de Desarrollo Rural en la Diputación de León y miembro de la ejecutiva provincial del PSOE de León, Irene González, reafirma el “apoyo sin fisuras por este agravio a los viticultores y bodegueros que durante muchos años han trabajado por consolidar la calidad de nuestra uva godello y nuestros vinos elaborados con esta variedad, que hoy son reconocidos mundialmente”.

“El reconocimiento de la Junta de Castilla y León a la DO Rueda para incluir el godello como segunda variedad es una medida que afecta directamente a un sector prioritario para la comarca de El Bierzo y la provincia de León”, concluye.