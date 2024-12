El nuevo proyecto de Susi Caramelo en Atresmedia tras convertirse en colaboradora fija de 'El Hormiguero' de Motos

Atresmedia no quiere perder el talento de Susi Caramelo. La cómica se ha ganado la confianza del grupo de San Sebastián de los Reyes después de conseguir un sitio fijo como colaboradora de una de las tertulias de El Hormiguero de Pablo Motos.

Ahora, Susi Caramelo presentará Amor a lo bestia, un innovador dating show producido por Gestmusic (Tu cara me suena) que se emitirá próximamente en atresplayer, tal y como adelantó Informalia y ha podido confirmar BLUPER.

Amor a la bestia supondrá, por lo tanto, la primera aventura en solitario de la humorista en la compañía. Hay que recordar que el próximo año la audiencia verá también a Susi Caramelo como concursante de la nueva edición de El desafío, donde compartirá sofá con Victoria Federica o Genoveva Casanova.

La mecánica de la nueva apuesta de Flooxer, la marca joven de Atresmedia, bien podría recordar a Mask Singer, pues los participantes buscarán pareja ocultando sus rostros debajo de unas llamativas máscaras.

Actualmente, Amor a la bestia se encuentra en fase de casting. El formato está creado por Lion TV y distribuido por All3Media International. En el catálogo de Netflix está disponible como Sexy Beast -Sexy a lo bestia- y ha llegado a emitirse en países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Rusai y Corea del Sur.

'Sexy a lo bestia' (Netflix).

Como decimos, Susi Caramelo sigue ganando peso en el grupo, donde recaló tras su paso por los Cuentos Chinos de Jorge Javier, un programa que rivalizó durante apenas unos días contra El Hormiguero. Es decir, con el que ahora es su programa.

Antes, la cómica había concursado en Tu cara me suena. Alcanzó la fama gracias a los reportajes virales que hacía para Las que faltaban, en Movistar Plus+, y por los que la compañía de Telefónica no dudó en premiarla con otros espacios hechos a su medida: Caramelo, Susi Free y Rojo Caramelo.

Atresplayer continúa siendo un referente en la industria española apostando por producciones locales, tanto en ficción con productos como Mariliendre -su próxima gran apuesta para 2025- como en entretenimiento -la final de Drag Race España se emitirá este domingo 15 y en abierto, según informó FórmulaTV-.

Sin fecha sigue El gran salto, la serie sobre la vida de Gervasio Deferr después de las acusaciones de "abuso sexual" hacia el deportista. La ficción liderada por Óscar Casas estaba llamada a ser una de las mejores del curso.