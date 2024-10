Ceciarmy reconoce en ‘El Hormiguero’ la brutal cifra que le ofreció una plataforma por revelar su identidad

Este martes, El Hormiguero ha recibido a un creador de contenido, como en tantas ocasiones. Pero no visitó el programa celebridades como María Pombo, Marta Díaz o Plex, cuyas identidades se conoce. El invitado fue Ceciarmy, quien mantiene su identidad oculta bajo un pasamontañas. “Es mi primera entrevista a un encapuchado…”, reconocía Pablo Motos.

El presentador valenciano describió a Ceciarmy como una estrella de las redes sociales, con millones de seguidores en Instagram, TikTok y Twitter. Allí comparte memes de humor, historias de superación o ayuda a personas. “No es que tengas frío usas capucha para que no se conozca… ¿Alguna vez te han ofrecido dinero por verte la cara?”, quiso saber Pablo.

“Empiezas fuerte, con el salseo de primeras”, le respondía el influencer. Y detalló que sí que hubo interés de una plataforma de streaming, que propuso hacer una historia de cuatro capítulos y que el último se descubriese mi vida personal, enseñando a su familia y se quitase la capucha. “Me ofrecieron una suma significativa”, deslizaba, para luego confirmar que el montante era de 1,2 millones de euros.

“Te juro que me esperaba otra cifra…”, reconocía Pablo Motos. “Es dinero, para mí va por delante la privacidad. Salir a comer con tu familia, amigos y que la gente no esté ahí dándote por culo, eso no se puede comprar”, sentenciaba Ceciarmy.

Antes de continuar, el valenciano le preguntó una cuestión delicada al invitado: “¿Cómo sé que tú eres el Cecyarmy auténtico?”. Él explicó, primero, que por la voz. “O si quieres saco el móvil nos hacemos un selfie y lo subo ahora mismo”, propuso, algo que, finalmente, acabó llevando a cabo.

Pablo Motos le preguntó de cómo ayuda a “un montón de gente”. “No soy un héroe que ayuda a un montón de gente”, le corrigió el invitado. “Creo una cuenta cuando creas tanta influencia piensas que puedo hacer algo más positivo que hacer el gilipollas. Lo primero fue un chaval que me pidió reconquistar a su novia”, recordaba. A esto siguieron historias como la de un nieto que quería llevar a su abuelo al fútbol para conocer a su ídolo, o dinero para causas sociales. “Había algo más allá de entretener solo”, reconocía.

Ceciarmy en 'El Hormiguero'.

Su caso más conocido y reciente es la campaña que ha hecho para conseguir dinero para que una española que sufrió un accidente de moto en Tailandia y quedó en coma regrese a nuestro país en un avión medicalizado. “La gente se volcó con el caso y se recaudaron los 300.000 euros euros en seis horas”, detallaba. Y, en ese sentido, entró en el programa Luis, el novio de Ángela, la española accidentada, quien contó que el caso todavía no está resuelto.