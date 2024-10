Adela González resuelve en 'Mañaneros' la duda sobre el moho de los alimentos: "¿Me lo como o no me lo como?"

Mañaneros es un programa de televisión que se emite en La 1 desde septiembre de 2023. Se trata de un magacín de actualidad y entretenimiento que a través de reportajes y conexiones en directo nutre las mañanas de TVE.

Uno de los puntos fuertes del espacio presentado por Adela González son los múltiples consejos que lanzan a los espectadores, en secciones donde se centran en nutrición, alimentación y salud.

En la emisión de este lunes, la presentadora de Mañaneros, Adela González, y una de las colaboradoras del formato, Adriana Abenia, han acompañado a Mario Sánchez Rosagro para no perder detalle de su intervención.

Sánchez Rosagro es tecnólogo alimentario y divulgador que participa en Mañaneros y otros espacios de RTVE para explicar a todos los espectadores multitud de consejos de alimentación y nutrición.

"¿Qué podemos comernos y no? Mario nos va a sacar de dudas", explicaba González mientras presentaba al experto en alimentación. La presentadora le lanzaba una cuestión específica y claro, una duda recurrente entre la población:"¿Qué nunca jamás en la vida podemos comernos si tiene moho?".

"No puedes comer nada que tenga moho", explicaba Sánchez Rosagro mientras mostraba una manzana con moho. "Le voy a quitar la parte fea y me como lo demás. Es un error. El moho es microscópico y va a estar contaminado toda la fruta. Mejor a la basura", sentenciaba el colaborador.

Adriana Abenia le preguntaba si había alguna forma de saber "cuánto moho se tiene que quitar para no contaminar". "No hay ninguna certeza, porque el moho se esparce por todo el alimento", apuntaba.

La caducidad

También tuvieron tiempo para bromear sobre el estado de un filete que tenían sobre la mesa. "Esto lleva aquí desde que fundaron TVE", bromeaba el experto en alimentos. Aun así, González recordó que "hay muchos quesos que tienen su propio moho".

Sobre el moho de los quesos explicó que "este moho es bueno, no es patógeno y no causa enfermedades". Abenia seguía con dudas: "El moho es moho. ¿Cómo diferencias el moho bueno del moho malo?". "El moho son microorganismos que no estamos viendo", afirmaba.

'Mañaneros', en la mañana de este martes

La colaboradora de Mañaneros planteaba una solución: "¿Y si se calienta en el microondas se podría comer?". "Es un mito. El moho genera toxinas que aguantan el calor a más de 100 grados. Se pueden acumular en el organismo y ser cancerígenos", aclaraba Sánchez Rosagro.

"¿Cuánto dura la mayonesa en la nevera?", preguntaba también Adriana Abenia. "Puede durar meses abiertas, pero sí la haces casera únicamente 24 horas", argumentaba el tecnólogo.

🔹¿Eres de los que te comes la fruta pocha?, ¿le cortas el trocito 'feo' y te comes el resto?



Cuidado, cuidado, porque no se puede comer#Mañaneros22Ohttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/TUR6zZajUZ — Mañaneros (@MananerosTVE) October 22, 2024

Posteriormente, Adela González cambiaba de tema y se centraba en los alimentos con fecha de consumo preferente. "Podemos tomarlos una vez que se vence esa fecha", aclaraba el experto. "¿Puedo comer?", preguntaba González sobre un bol de cereales, con fecha de consumo preferente en el mes de agosto.

Sánchez Rosagro afirmó que sí porque "es un elemento seco". En cambio, sobre los yogures "no recomienda que nos pasemos con la fecha". "Tiene bacterias que son ácidas. Yo daría unas semanas de margen", apuntaba.

Captura de pantalla 2024-10-22 155231

"Siempre dentro de la nevera", añadía también Adela González. Sobre los yogures, el experto en alimentos explicó que "no se recomienda sacarlos de la nevera más de 1 hora y media o 2 horas". "Yo lo saco solo 10 minutos antes", respondía despreocupada Adriana Abenia.

"Lo mejor es cogerlo tal cual para comérselo. Yo lo voy a probar", respondía Sánchez Rosagro, mientras tomaba el yogur griego. Sobre el pan explicó que "no aconseja consumirlo" si tiene moho. "Yo soy precavido. Todo lo que tenga moho, a la basura", resumía en la sección.