El nuevo rival de Iker Jiménez que pretende acabar con los 'conspiranoicos': "No vamos a dar voz a un zumbado"

Se llama Jokin Castellón y desde este jueves (22.30) será el 'rival' de Iker Jiménez por las audiencias en la particular guerra que mantienen laSexta y Cuatro. El periodista de Atresmedia estrena Conspiranoicos, un programa que tiene detrás a Newtral, la productora de Ana Pastor, y que cuenta con un claro objetivo: desmontar las conspiraciones.

Con Conspiranoicos, la cadena da un "paso más allá" en desmontar las fake news. "Es un programa valiente que sólo podría hacer laSexta. Vamos a poner nombres y apellidos a cada uno de los personajes, y a explicar por qué lo hacen", asegura César González Antón, director de laSexta Noticias.

"No será una tertulia al uso", advierte el directivo. Y es que, Castellón se rodeará de expertos para destapar las teorías de la conspiración en diferente ámbitos. Juan Luis Arsuaga, Emilio Doménech (Nanísimo), Elia Gonzalo, Beatriz de Vicente, Rocío Vidal (La gata de Schröndinger), Antonio Maestre o Miquel Ramos son algunos de los "cazafantasmas" del espacio.

¿Cuál es la línea roja? "En laSexta siempre ha sido no dar ventana a las conspiraciones, pero tenemos muy analizado quiénes son los que tienen seguidores y repercusión", asegura Antón prometiendo que sólo abordarán temas "relevantes". "No vamos a dar voz a un zumbado al que no le sigue nadie", dice.

El proyecto nace ahora después de tener la idea en barbecho desde hace un año. "Los programas son como los hijos: los planificas, miras el presupuesto... Esto es un análisis dentológico y no tiene nada que ver con la competencia. Hasta ahora considerábamos que deontológicamente no debíamos estar", expone Antón.

"Hemos entendido que era mejor crear un sitio concreto como 'Conspiranoicos porque los bulos han crecido demasiado" César González Antón, director de laSexta Noticias

"Tras mucho reflexionar, hemos entendido que era mejor crear un sitio concreto como Conspiranoicos porque los bulos han crecido demasiado", prosigue el directivo de Atresmedia. "El programa va en serio, fuerte. Va a ser hasta agresivo porque hay que serlo contra las mentiras".

"Lo que queremos es exponerles: quiénes son, qué hacen, qué dicen. Ellos buscan extender el miedo con cosas que nos parecen inverosímiles. Muchos de estos personajes tienen cientos de miles de seguidores, y sus vídeos tienen millones de visualizaciones. Lo hacen por dinero, y vamos a ver cuánto ganan por ello", explica Castellón.

Jokin Castellón y César González Antón. Atresmedia

Tanto Antón como Castellón prefieren no entrar cuando BLUPER les pregunta directamente por Horizonte, el programa que pilota Iker Jiménez en Cuatro y que, en numerosas ocasiones, se posiciona en el ojo del huracán por dar voz a determinados discursos.

"Cada vez hay más hueco para todos, la televisión es más grande, y todo tiene cabida. Tenemos claro que las bases de nuestro programa es desmontar las conspiraciones y cómo están manejando el mundo", responde el también presentador de laSexta Clave.

Así es 'Conspiranoicos'

Conspiranoicos investigará cada semana en profundidad las grandes conspiraciones actuales: los anticiencia, los difusores de la teoría del Gran Reemplazo sobre los inmigrantes, los que se enriquecen a través de bulos y mentiras o los que emplean la desinformación como un arma de guerra.

El programa también reportará quiénes son los hombres de Putin en España y la llamada ‘trama rusa’, el poder de las grandes organizaciones ultrarreligiosas o las conspiraciones en torno a las elecciones de EE.UU. En resumen, expondrá y desvelará cómo funciona el negocio de la mentira y el miedo.

Pero, además, Conspiranoicos también mostrará con ejemplos reales una de las cuestiones fundamentales en la difusión de bulos y conspiraciones: el funcionamiento de los algoritmos de las grandes empresas tecnológicas para que dichos mensajes se normalicen en las conversaciones públicas de la sociedad.