El inesperado descuido de Tamara Gorro en pleno directo al final de la emisión de 'Y ahora, Sonsoles'

La emisión de esta tarde de Y ahora Sonsoles ha estado llena de sorpresas. Entre ellas, la intervención de Bárbara Rey para hablar sobre el robo de sus fotografías y su conversación en directo con la periodista Paloma García-Pelayo.

Sin embargo, uno de los momentos más inesperados del programa ha tenido lugar justo al final. La modelo y colaboradora del programa, Tamara Gorro, ha tenido un descuido cuando se estaba quitando el micrófono y se le ha subido el vestido. Sin darse cuenta, se ha movido el escote y se le ha visto un pecho.

Sin embargo, esta escena ha durado únicamente unos segundos, ya que la imagen se ha cortado para dar paso al siguiente programa que estaba previsto en la programación de Antena 3: Pasapalabra.

Tamara Gorro quitándose el micro en "Y Ahora Sonsoles" 🤭#YAS2Oct #Yas Bárbara Rey Ok Diario pic.twitter.com/v1mQUt5W13 — Beatriz (@Holmes_Beatriz) October 2, 2024

La modelo lleva colaborando con el magacín desde 2022, donde forma parte del grupo de profesionales que trabajan cada tarde junto con Sonsoles Ónega. Además, desde entonces ha llevado a cabo muchos otros proyectos, como la publicación de su libro Ser feliz no es gratis, pero tampoco cuesta tanto.

De hecho, la propia protagonista ha compartido en sus redes sociales el 'look' con el que ha ido al programa. En una publicación de Instagram, ha mostrado el vestido verde con el que ha tenido lugar este despiste.

Por otro lado, esta tarde en Y ahora Sonsoles el tema principal han sido las polémicas fotografías de Bárbara Rey junto a Juan Carlos I. De hecho, Manolo Carrero, quien fue el fotógrafo de cabecera de la cabaretera, ha querido hablar del tema.

"Bárbara ahora mismo anímicamente no está bien", ha asegurado el profesional. Además, mantiene que las imágenes no fueron tomadas por su hijo, sino por su hermano. Sin embargo, existen otras versiones que contradicen esta historia.

La propia 'vedette' ha querido defenderse entrando en directo en el programa, a través de una conexión telefónica. Ha tenido unas duras palabras hacia Paloma García-Pelayo, colaboradora del programa, sobre la información que ha compartido respecto al caso.

Sonsoles Ónega ha querido ser muy clara sobre esta intervención. "Esta señora no ha cobrado ni un duro y lo quiero dejar muy claro, para que no haya especulación de ningún tipo", ha aclarado la periodista. La propia Tamara Gorro ha hecho hincapié en el derecho de Bárbara Rey a defenderse.

Historias con valor humano

Otra historia que ha ocupado parte del magacín durante este miércoles es la de Beatriz. La invitada, con tan solo 20 años, ha explicado que ha renunciado a cualquier trato con su madre, llegando incluso a denunciarla. "Me he sentido maltratada en mi propia casa", ha confesado la joven.

Sin embargo, explica que tiene derecho recibir unos ingresos de la misma:"Hasta los 26 años tiene que mantenerme porque no me he ido de casa voluntariamente". Desde hace meses, vive con su padre y asegura que su madre no ha intentado ponerse en contacto con ella.