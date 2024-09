La modelo y tertuliana Tamara Gorro: "La belleza real es ser tú misma y tener un corazón de infarto"

La boutique Druni de la madrileña calle Orense ha acogido, este 6 de septiembre, la presentación de Clinique y de una de las personalidades más seguidas de nuestro país: Tamara Gorro (Segovia, 1987).

La modelo y tertuliana ha escogido sus tres productos favoritos de la firma cosmética: el labial más viral de las redes sociales, y dos nuevas incorporaciones a la familia Black Honey: Clinique Pop™ Lip + Cheek Oil y High Impact™ Mascara para crear la Black Honey Collection by Tamara Gorro.

"Con una base de maquillaje o BB cream con la que quieras tapar cicatrices o manchas, por ejemplo, yo las tengo, y estos tres productos tienes el maquillaje perfecto para todos los días. La máscara de pestañas es imprescindible, te agranda el ojo, tiene un color que queda bien a todos los tipos, el segundo producto, te vale tanto para el pómulo como para el labio, te lo realza mucho, tienes un dos por uno, por lo que te ahorras comprar otro. El tercero lleva más de 50 años siendo el producto labial más vendido. No lo hice aposta, pero además tiene el color tendencia de la temporada", nos explica Tamara.

En efecto, el labial más icónico de Clinique, que se ha hecho viral en redes, es clave por su pigmento transparente que se funde sobre los labios, aportando un tono brillante de color ligero. Cuenta con una fórmula rica en emolientes que aporta a los labios un acabado suave e hidratado.

La máscara de pestañas destaca por su color e intensidad, que ilumina al instante la mirada. Aumenta el volumen y la longitud de cada una de las pestañas para conseguir un resultado más definido y suntuoso. Finalmente, el aceite para labios y mejillas es un imprescindible porque ayuda a acondicionar los labios con una mezcla nutritiva de aceites: aceite de azafrán, aceite de jojoba, aceite de oliva, aceite de semillas de girasol y aceite de ricino.

Esta edición limitada hace eco a la rutina de belleza de Tamara: "Me gusta verme bien, levantarme y ver mi cara bonita. Nunca paso por alto el antiojeras. Y por supuesto, estos productos para ojo, pómulo y labio".

Aun así, la modelo y tertuliana reconoce que algunos días apuesta por un look más natural: "Siempre uso protección solar, mi base antiojera y nada más. Cuando voy a la oficina, sí, pero si tengo que hacer otra cosa, a veces hasta me pongo directamente las gafas".

Tamara nos confiesa que la visión de la belleza y de uno mismo cambia con el paso del tiempo: "Superé mis complejos poco a poco. Hoy me dices: 'Qué fea tienes la boca', te contesto, 'No me la mires'. La edad te da experiencia y aprendizaje. La belleza es ser tú misma, más joven decía que era ser guapa, ahora te digo que es tener un corazón de infarto, ser empático. Lo importante es no juzgar".

Tamara Gorro, un ascenso imparable

Tamara Gorro saltó a la fama con tan solo 21 años, haciéndose con el galardón de Miss Segovia 2008. Ese mismo año, participó en el programa de Telecinco Mujeres y hombres y viceversa. Colaboró seguidamente en ¡Guaypaut!, un programa presentado por Carmen Alcayde, afianzando su presencia en el mundo televisivo.

Le sucedieron un buen número de programas, como Adopta un famoso o Supervivientes. Siguió conquistando a los espectadores en De buena ley, presentada por Sandra Barneda, Abre los ojos y mira, Resistiré, ¿vale?, Vuélveme loca y La Noria, entre otros.

Tamara también dio el salto al mundo de las series, participando en Becarios, y al de la radio. En 2013, fue reportera en la radio, en Happy FM. Tamara también es modelo, posó para revistas como Interviú. En 2014, sacó al mercado su propia línea de ropa, llamada Gogga.

En 2016 empezó a presentar el programa deportivo ruso Mis reglas en Match TV, tras su mudanza por motivos laborales. En aquel entonces, empezó a diseñar vestidos de fiesta. El año siguiente, publicó su primer libro, Ser feliz no es gratis, pero tampoco cuesta tanto, con la Editorial Planeta.

Desde el año 2022, colabora en el programa Y ahora Sonsoles, magacín presentado por Sonsoles Ónega y producido por Atresmedia Televisión, que también cuenta con la participación de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Enclave ODS.

A nivel personal, Tamara es madre de dos hijos, Shaila y Antonio, y cuenta con más de 2 millones de seguidores en redes sociales, donde comparte su día a día. Eso sí, nos confiesa que no es influencer y que "se siente muy cómoda con su rol actual, sobre todo en televisión".

¿Podríamos ver a Tamara en el cine? Pese a recordarnos que no es actriz, la modelo y tertuliana sí nos confirma que se arriesgaría. Queda por ver cómo seguirá evolucionando Tamara, que sigue conquistando por su cercanía y empatía, tanto dentro como fuera de la pantalla.