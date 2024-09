Miki Nadal reaparece en ‘Zapeando’ tras su accidente de tráfico: “Me he sentido un poquito Lady Di”

Esta mañana saltaban todas las alarmas con el presentador Miki Nadal. Y es que el también actor y humorista sufría un accidente de tráfico a unos 80 kilómetros de Vitoria, ciudad a la que se dirigía para participar en el FesTVal que se esta llevando a cabo estos días.

En concreto, Miki tenía el encargo de presentar su nuevo programa en Aragón TV, Sopa de Letras, y por culpa del accidente tuvo que hacerlo a través de una videollamada en la rueda de prensa. Allí explicó lo que ha sucedido y tranquilizó a los asistentes. En el coche también viajaban, tal como apuntó BLUPER, Amparo Castellano, directora de No Ficción de The Mediapro Studio, y la periodista Ana Díaz.

Por fortuna, Miki está en plena forma tras lo que catalogaron como un “susto grande”, y todo el mundo lo ha podido comprobar en Zapeando, programa en el que ha participado este martes con total normalidad. Eso sí, no se ha librado de algunos chascarrillos sobre el suceso.

Dani Mateo fue el encargado de darle la bienvenida. “Miki Nadal está aquí por el canto de un duro. Gracias por sobrevivir”, le decía el presentador a su compañero. Miki, mientras, presumía de brazos, y deslizaba: “Qué fuerte estoy, madre mía”. Y añadía: “Hablamos cuando quieras, yo te lo comento profundamente”

Después de felicitar el cumpleaños a celebridades como Chábeli Iglesias o Charlie Sheen, Dani Mateo retomó el tema de que “Miki Nadal nos ha dado un susto”. Y bromeó sobre cómo su compañero tiene “mucho dinero” y por eso hace un nuevo programa, pero que como el señor Burns de Los Simpsons “lo cambiaría todo por un poco más”.

“Me sentí Lady Di”

Miki Nadal entonces ha dado detalles del accidente. Iban por la carretera, a la altura de Burgos, cuando sufrió un reventón en la rueda izquierda delantera del coche en el que iban. “El coche ha ido dando vueltas. Hemos chocado contra el quitamiedos de la izquierda, con lluvia, cambio de rasante, cambio de asfalto, y hemos ido dando bandazos, y hemos acabado mirando contra sentido”, relataba. “Hicimos trompos todo el rato, no eran vueltas de campana”, matizaba.

Así, los pasajeros se han encontrado “más de 100 metros dando bandazos”, y el miedo crecía pues saltaron los airbags y no veían los coches de su alrededor, y temieron que llegase un camón. “He abierto la puerta, hemos salido y vimos que los coches nos iban esquivando. Me he sentido un poquito Lady Di”, admitía, en referencia al accidente en el que perdió la vida la princesa de Gales.

En su relato, Miki también contó cómo su iPhone identifica cuando hay un accidente, y conectó con emergencias y también con sus seres más allegados, como su esposa, que le llamó para ver si estaba bien. “Nos ha salvado el coche, que es de alta gama”, reconocía. Como pronto la prensa se hizo eco, y temiendo el clickbaiting, Nadal decidió entonces compartir unas palabras de tranquilidad a través de su Instagram.