La canción que Rosa López no puede cantar por el recuerdo de Àlex Casademunt: “Me hace daño”

Cada semana, ¡De Viernes! suele recibir como último invitado a un rostro conocido del mundo del espectáculo o la televisión para recordar su trayectoria. Este ha sido el caso, en otras ocasiones, de las hermanas Loreto y Marta Valverde, o de Agustín Bravo. En la entrega emitida este 19 de julio, tal honor recayó en la granadina Rosa López, quien se hizo conocida hace ya 23 años gracias al programa Operación Triunfo. Un talent show que le permitió, incluso, representar a España en el Festival de Eurovisión.

En concreto, Rosa fue al programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para presentar su último tema, Power, y, de paso, repasar algunos de los momentos más especiales tanto de su carrera profesional como de su vida personal.

Y así, en uno de los bloques, quisieron recordar a Àlex Casademunt. Un artista catalán que fue compañero de Rosa dentro de la academia de Operación Triunfo, y que falleció el 2 de marzo de 2021 en un accidente de circulación.

“Qué vida esta, ¿eh? no aprendemos, de verdad. Se van los grandes. Se van personas bonitas, y la vida continúa. Qué fuerte ¿no?”, preguntaba Rosa López, tras ver un vídeo de Casademunt cantando Dos hombres y un destino junto a David Bustamante. Otro compañero de talent show que, justo en ese momento, estaba ganando la final de Tu cara me suena en Antena 3.

“No nos vamos a poner tristes, aquí no nos vamos a quedar ninguno”, decía entonces Rosa, para evitar que la pena se apoderase de los presentes. Así, explicó que a ella hablar de Àlex es algo que le duele, y que muchas veces evita tener conversaciones sobre su compañero. “Me han propuesto que todos nos juntemos... Yo no soy capaz de hacer un concierto por Álex, no es porque no le quiera. Vivimos en un mundo... Esto ahora mismo esto es demagogia, hemos existido y es precioso que te recuerden, es lo más bonito, una persona sigue existiendo aunque no esté”, detallaba Rosa, sin terminar de transmitir algunas de las ideas que venían a su cabeza.

“Álex fue un fuera de serie, aunque diera la imagen de canalla. Era un tío muy alegre. Hay un refrán que dice: si dicen que hablen de ti, moríos”, añadía la andaluza.

La canción que no puede cantar

El recuerdo de Álex impide a Rosa López cantar una canción, quizá el mayor éxito surgido dentro de la academia de Operación Triunfo: Mi música es tu voz. Y es que era un hit que cantaban juntos todos los participantes de aquella primera edición.

“Yo antes siempre les decía a mis compañeros: madre mía, cuando seamos viejecitos y ya no estemos aquí todos los que cantamos esta canción. Y mira, qué pronto se nos fue. Me hace mucho daño cantar esa canción, la he quitado del repertorio de mis conciertos”.