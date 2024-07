Maite Galdeano se baja de ‘¡De Viernes!’: planta al programa por las “humillaciones” hacia Sofía Suescun

Durante la mañana de ayer, Mediaset avanzó los contenidos de ¡De Viernes!. El programa tendría a Arancha del Sol en el plató, primero, para hacerle una entrevista, y después, para tener un cara a cara con Ángel Cristo. También emitirían un Scoop con la diseñadora Martina Benvenutto, amiga de Álvaro Muñoz Escassi, y visitaría el plató Rosa López para contar sus últimos proyectos. Y a esto se sumaría un debate sobre Supervivientes: All Stars, con María Jesús Ruiz, Rosa Benito, Ángel Cristo, Aurah Ruiz, Tony Spina, Olga Moreno y Maite Galdeano.

Sin embargo, la que fuese concursante de Gran Hermano decidió no acudir al programa, y explicó a través de sus redes sociales los motivos. Según su punto de vista, el espacio que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona no está tratando el concurso de su hija Sofía Suescun como se merecería, y, por ello, había decidido no participar.

“Hoy no voy a estar en ¡De Viernes! por decisión propia”, comenzó escribiendo la navarra, que tenía la invitación formal del programa para comentar todo lo que estaba sucediendo en Honduras. Su negativa se produjo después “del aquelarre que llevan haciendo durante 3 semanas tanto a mi hija como a mí cuando acudo al debate de supervivientes de este programa”.

Para Maite Galdeano, en el programa que ha competido contra Tu cara me suena se habrían permitido “humillaciones, faltas de respeto y ataques machistas y repugnantes por parte de colaboradores hacia una mujer que no puede defenderse”. Esa mujer es, evidentemente, Sofía Suescun, su hija, que participa en Supervivientes: All Stars, y que esta semana está en la cuerda floja como nominada junto a Marta Peñate y Lola Mencía.

“He decidido no participar de ello porque estoy sufriendo mucho, que sigan apedreando a mi hija”, concluye la conocida colaboradora televisiva, que, de esta forma, perdía la oportunidad de defender a Sofía en su semana más complicada.

Arancha y Ángel Cristo

El universo de Supervivientes estuvo muy presente en la entrega de ¡De Viernes!. Y es que, en su cara a cara, Arancha del Sol y Ángel Cristo pudieron aclarar sus desencuentros en Honduras. Según Arancha, a ella le informó Blanca Manchón de que la mujer de Ángel, Ana Herminia, estaba esperando “una señal tuya durante el directo para venir a contar a este programa en concreto a contar que tuvo un affaire con mi marido”.

Ángel, sin embargo, cargó contra Kike Calleja, compañero de edición en Supervivientes. “Yo lo único que he contado, porque estaban dejando a mi mujer de puta, es que hace veintitantos años ella y tu marido habían tenido una especie de relación. A mí Kike Calleja me dijo que no interesaba una historia de hace tantos años, y yo creo que la verdadera intención de Kike era enemistarnos a nosotros”.