Adiós a Carlos Latre: su emotiva despedida en ‘Tu cara me suena’ tras 12 años como juez antes de saltar a Telecinco

Carlos Latre en ‘Tu cara me suena’.

La de ayer era una noche de despedidas en Tu cara me suena. Acababa la edición, y suponía, además, el adiós a Carlos Latre. El conocido actor e imitador terminaba tras esta gran final, que ganó Bustamante, su vinculación con Atresmedia. Y es que ya ha puesto rumbo a Mediaset, donde el próximo curso televisivo se hará cargo del access prime time.

Tal como ya se ha desvelado, conducirá el programa Babylon Show y la cadena lo presenta bajo el lema "Bienvenidos a un lugar donde lo imposible no existe". Un espacio que tendrá una competencia bastante dura, pues se enfrentará a El Hormiguero de Antena 3, y también al nuevo programa de David Broncano en La 1.

La presente edición de Tu cara me suena ha tenido una suerte de mascota, un mapache, por el vídeo viral al ritmo de Pedro de Raffaella Carrà, y que interpretó Valeria Ros en la competición. Por este motivo, a lo largo de toda la gran final de ayer, todos los participantes recibieron un mapache personalizado, con alguna de sus actuaciones. Y también los miembros del jurado. Así, el de Santiago Segura tenía el pelo como él, el de Lolita lo tenía rizado y con un mantón flamenco, y el de Chenoa llevaba un traje verde como el que ella usó en una gala.

El último miembro del jurado en recibir su mapache (o su peluche, como lo bautizó Lolita Flores al darle el suyo a Julia Medina) fue Carlos Latre. Y ahí se produjo lo que podríamos calificar como su despedida del formato, en el que realiza valoraciones desde la primera temporada, y en el que no faltó en las versiones infantiles o con anónimos.

“Un hombre que desde que empezamos estás sentado en esta silla. Esto es para usted, y este aplauso y este reconocimiento y que todos los vientos le sean favorables”, le decía Manel Fuentes, al darle su mapache, que tenía el pelo a lo Mario Vaquerizo, uno de los personajes que Latre suele imitar.

"Me cambió la vida"

“Puedo decir algo”, pedía entonces Latre. “Simplemente, quiero dar las gracias, de verdad. A Tinet Rubira, que me escogió para este programa, a todo el equipo. A mis compañeros. A ti, Manel, por el cariño. A todos los concursantes que han pasado por aquí. Gracias al público, porque este programa me cambió la vida, y me da vida”, exponía Carlos, en lo que sería su última noche en el programa. “Te queremos, y ya lo sabes”, apostilló entonces Manel Fuentes.