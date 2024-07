Carlos Latre, sobre su salto a Telecinco: "Hasta el último segundo de la final de 'Tu cara me suena', soy de Atresmedia"

Me encanta echar la mirada hacia atrás, ver lo inexperto que era. Pero también me gusta ver lo osado y valiente que era. Siempre he sido un temerario, no me ha importado lanzarme a la piscina aunque no hubiera agua. Decía que algo pasaría y así sucedía. Era confiar un poco en el destino y la suerte. Eso está genial, tanto para bien o para mal, dado que aprendes muchísimo.