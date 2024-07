Emma García se rompe en 'Fiesta' ante la emotiva historia de un chico ciego: "Empiezo y no puedo parar"

Momento realmente emotivo el vivido en Fiesta este domingo, 14 de julio. El programa de Telecinco ha contado con el testimonio de Enrique Ros, un chico ciego que apareció hace unos años en Got Talent España y que sorprendió a todos con su habilidad para tocar el piano.

Como ha relatado en el espacio presentado por Emma García, el joven perdió la visión con tan solo tres años a causa de un cáncer. Aun así, afirma "recordar la cara de sus padres" y que su diversidad funcional no le ha frenado para escribir, componer y convertirse en periodista.

Así alababa García la capacidad de superación del invitado: "Qué de cosas has hecho desde entonces, ¿no? Escribes, compones, eres periodista, has grabado un corto. Has hecho todo lo que te has propuesto, Enrique. Y con un gran tesón".

Más avanzada la conversación, Ros ha mencionado una fundación de Barcelona que, en determinada época, fue de gran ayuda tanto para su familia como para él. Allí compartían momentos y se apoyaban en personas con cualidades similares. No suele ser habitual, pero Emma no ha podido reprimirse y se ha echado a llorar durante el relato.

"Enrique, perdóname, pero es que me estás emocionando mucho", ha reconocido la presentadora de Mediaset con la voz entrecortada, frenando al entrevistado y secándose las lágrimas como podía. En este punto, Omar Suárez, echaba un cable a su compañera.

"Quiero decir que me escribió Pepe, el padre de Enrique. Son unos padres orgullosos de su hijo. Tenéis mucho mérito. Mis padres, ya lo he dicho otras veces, son sordos. Presumo de que hemos llevado una vida absolutamente normal, tanto yo como ellos", aseguraba el colaborador.

Lorena Gómez da una sorpresa a un invitado de 'Fiesta' Mediaset España

"Déjame añadir algo. Más allá de lo que estás diciendo... Es que tienes una energía, no sé si lo está sintiendo el público, y una manera de contarlo... Yo, que soy muy poco llorona, pues me pasa esto. Empiezo y no puedo parar, Enrique, pero de emoción y de alegría por haberte conocido en persona", asumía Emma.

El colofón lo ha puesto la cantante Lorena Gómez, que se ha presentado en plató y le ha dado una enorme sorpresa a Enrique Ros. También entre lágrimas y con dificultades para entonar, la ganadora de Operación Triunfo 2006 ha aparecido cantando. El chico se ha apresurado a abrazarla, loco de felicidad, mientras se declaraba un auténtico fan de OT y de ella, concretamente.