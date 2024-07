Luis Larrodera: "La filosofía de 'Supernanny' no es que todo vale por conseguir audiencia, todo se cuida al máximo"

Luis Larrodera es un comunicador 360. Presenta televisión narra realities y concursos como pocos, hace radio, monólogos, trabaja como actor —en televisión le vimos en 45 revoluciones, por ejemplo—, dirige cortometrajes, y, por dirigir, hasta coordina festivales de cine.

Desde hace algo más de un lustro, Larrodera es el director del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi, que desde el viernes 5 hasta el próximo 14 celebra su edición número 36, y en el que se reconocerá la labor de los actores Malena Alterio, Luis Zahera y Vladimir Cruz.

A propósito de este evento cinematográfico, BLUPER ha charlado con Larrodera, que hace un repaso a su amplia trayectoria en televisión, medio en el que tiene un proyecto en marcha, pero del que, por el momento, no ha querido dar detalles.

Cuando empezaste en la comunicación, ¿te imaginabas que ibas a acabar siendo presentador, actor, monologuista y hasta director de un festival de cine?



¡Qué va! Cuando empecé en los medios de comunicación, lo que yo quería era trabajar, trabajar y trabajar, para aprender lo máximo posible y así poder intentar dedicarme exclusivamente a ello. A la vez estaba estudiando y trabajando en un restaurante. Pero vamos, que si me hubieras preguntado entonces, te aseguro que no hubiera dicho todo esto.

¿Cómo fue tu llegada al Festival de Cine de l’Alfàs del Pi hace seis años?

Fue de un modo inesperado para mí, ya que cuando me llamaron, pensé que sería para presentar alguna de sus galas, como había hecho en antes en varias ocasiones, pero en este caso el motivo de la llamada era otro. Antes de esto, hubo un par de ocasiones en las que estuve a punto de dirigir otros festivales también de cine, pero finalmente aquellas posibilidades no prosperaron y me quedé con las ganas. Así que cuando me propusieron dirigir un Festival como el de L'Alfàs del Pi, que yo ya conocía de haber estado en varias ocasiones y al que le tenía tanto cariño, no tuve que pensar mucho mi respuesta.

¿Qué puedes adelantar de esta edición?

Empezaremos este sábado con la entrega de nuestros Faros de Plata en la Gala Inaugural, que este año presentará el humorista Raúl Pérez, y que serán para Malena Alterio, Luis Zahera y Vladimir Cruz. ¡Casi nada! Durante la semana habrá mucho cine, cortometrajes, talleres, actividades para los más pequeños, cine al aire libre, exposiciones, presentaciones de libros, masterclass de interpretación, coloquios, estrenos, conciertos... Y el sábado 13, en la Gala de Clausura, presentada por la actriz y humorista Coria Castillo, nombraremos Embajador de Honor a Máximo Huerta.

Luis Larrodera / Festival de Cine de l’Alfàs del Pi.

Una de las señas de identidad del Festival es su apuesta por el cortometraje, un tipo de obra por la que no se suele apostar ni en televisión ni casi en plataformas, salvo excepciones como Flixolé o Filmin.

Es cierto. Nuestra sección oficial a concurso está compuesta exclusivamente por cortometrajes nacionales, y somos uno de los Festivales que más dinero reparte entre los premiados, además de ser Festival clasificador para los próximos Premios Goya. Creemos que apoyar el cortometraje es apoyar al cine. Muchas carreras de directores y directoras, actrices, actores y profesionales de otros campos de la industria empezaron en él. Sin los cortos, nos estaríamos perdiendo mucho talento y muchas historias. El cortometraje es cine.

Durante años fuiste locutor de Supernanny. ¿Qué opinas de la polémica que ha habido con su salto a RTVE? Parece ser que el programa, de momento, no va a emitirse este 2024.

No sabía que no se va a emitir. No estoy muy al corriente de la polémica, la verdad, más allá de los titulares que he podido encontrarme. Lo que yo sí puedo asegurarte es que el equipo del programa siempre ha cuidado al máximo el contenido que aparece en pantalla. El 'todo vale con tal de conseguir audiencia' no es su filosofía. Y en esta nueva edición no es diferente.

El regreso del 'Un, dos, tres' me pareció que fue una apuesta decidida y arriesgada"

Fuiste el último presentador del Un, dos, tres. ¿Qué te pareció su regreso?

Estuve al corriente de todo el proceso, ya que Alejandro Ibáñez, su director, es uno de mis mejores amigos. Pero no lo pude ver en directo, me pilló trabajando. Y me fastidió, porque había muchos amigos y amigas formando parte de este regreso. Me pareció que fue una apuesta decidida y arriesgada, como fue hacerlo en directo, por acercar un formato mítico de nuestra televisión a los más jóvenes, que generacionalmente no lo han conocido. Por lo que me comentó Alex, cumplieron los objetivos que se habían marcado, así que me alegro mucho por él.

Si el Grand Prix del Verano ha conseguido volver con éxito a la televisión, el Un, dos, tres también podría hacerlo.

El Un, dos, tres es un formato maravilloso, cuyo regreso siempre está ahí, en la lista de posibilidades. Habría que adaptarlo al lenguaje televisivo actual, actualizar algunas cosas... pero por qué no.

Fuiste el copresentador de El Precio Justo en su última etapa en Mediaset. ¿Qué crees que falló para que el público no se enganchase?

¿Sinceramente? Faltó paciencia por parte de la cadena. Se quiso competir con Pasapalabra y hacerle daño ya, desde el primer programa. Y eso era misión imposible. Aún así, en poco tiempo conseguimos nuestra audiencia fiel y la curva del programa era buena. Sin embargo, decidieron que no era suficiente y eligieron probar con otros concursos, pero no funcionaron mejor.

"Con 'El Precio Justo' faltó paciencia. Se quiso competir con Pasapalabra desde el primer programa, y eso era misión imposible"

Tras verte en varias ocasiones como invitado, ¿cuándo te convertirás en concursante de Tu cara me suena? Como diría Àngel Llàcer, Luis Larrodera tiene que estar en Tu cara me suena 12.

[Risas] ¡Muchas gracias! Te diré que cada vez que voy, me lo pasó de maravilla. Es un programa que me encanta, y el ambiente que se respira allí es fantástico. ¿Quién sabe? Igual algún día... por qué no.

¿Qué ve Luis Larrodera como espectador de televisión?

Entretenimiento y concursos, principalmente. Aunque intento ver todo tipo de programas, para estar al tanto de lo que se hace. También, series y cine, por supuesto.

¿Qué proyectos tienes actualmente entre manos?

Lo más inmediato es el Festival de Cine de L'Alfàs del Pi, del 5 al 13 de julio, después empiezo con la preproducción de mi siguiente cortometraje como director, el tercero ya, y paralelamente estoy un par de proyectos a los que hay que terminar de dar forma, pero que me hacen mucha, mucha ilusión. Uno en televisión y otro en radio.