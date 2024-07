La petición de Frank Blanco desde ‘TardeAR’ para luchar contra la Eurocopa: “No veáis el fútbol”

Ana Rosa Quintana se ha ido de vacaciones, y este viernes, TardeAR fue presentado por Frank Blanco. El programa arrancó con una fuerte promoción del programa ¡De Viernes!, que esta noche sienta al jinete Álvaro Muñoz Escassi para que cuente cómo ha sido su ruptura con María José Suárez. Una separación sentimental que está llena de preguntas, pues, al parecer, una tercera persona tiene un peso importante en la misma.

Más tarde, Frank Blanco charló con Matilde y Celedonio, para hablar de amores en la tercera edad. Se trata de dos jubilados que se conocieron hace 15 años en una excursión a Toledo, cuando él tenía 69 años, y ella, 64. En la actualidad no viven bajo el mismo techo por problemas familiares, pero se ven todo lo que pueden, y se van juntos de vacaciones. “Queremos ir en agosto a la tierra de Matilde, Almería”, apuntaba el caballero, en ese sentido.

“La pregunta que mucha gente se está haciendo: ¿la pasión a esta edad es como hace 30 o 40 años, es mayor?”, preguntaba Frank Blanco. “Por lo que a mí respecta no veo ninguna diferencia”, le afirmaba el invitado, respuesta que dio una “alegría” al presentador. “Yo no noto diferencia. Yo siento más pasión que nunca he sentido”, destacaba Matilde por su parte.

La entrevista se produjo pasadas las seis de la tarde, y tuvo algún inconveniente; el programa perdió la conexión con los abuelos, aunque más tarde, la recuperó. Matilde comentó entonces que a Celedonio “le gusta mucho el fútbol”. “Pues esta tarde se lo está perdiendo”, bromeaba Frank, en referencia al partido de la selección española que se estaba emitiendo en La 1.

“Yo no soy partidario de ver los partidos de fútbol, prefiero que me digan luego el resultado, se sufre mucho”, decía Frank Blanco, recogiendo el guante. “Si alguien está pensando ahora: ay, debería ver un partido de fútbol, no vale la pena, porque ahora traemos una historia estupenda”, añadía el presentador también.

"No veáis el fútbol"

Ya en la despedida, Frank Blanco lanzó una petición a Celedonio y Matilde, y, de paso, a toda la audiencia. “Por muchos años, os mandamos un beso enorme, no veáis el fútbol”.

En estos momentos, España se juega el pase a la semifinal de la Eurocopa contra Alemania, en un partido que se puede disfrutar en La 1. Las audiencias del evento están garantizadas, y por ese motivo, hay programas que han decidido retirarse temporalmente de la parrilla, como Ni que fuéramos Shhh, que volverá ya el próximo lunes.