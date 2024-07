‘¡De Viernes!’, sin miedo a la Eurocopa: entrevistará al personaje del momento y no es Alejandra Rubio

El fútbol marca la parrilla televisiva de este viernes en La 1. Tras parar la emisión, una vez más, de la serie La promesa, a las 17:00 se emitirá el programa Camino a Berlín, y a partir de las 17:40 arrancará el previo del partido de cuartos de final que enfrenta a España y Alemania, el país anfitrión de la Eurocopa.

Y, por la noche, la Eurocopa continúa con el partido que enfrenta a Francia y Portugal. Por prudencia, y para no manchar los datos de la temporada, Antena 3 ha decidido no competir con sus mejores cartas en el prime time, y así, Tu cara me suena ofrecerá un refrito en lugar de su segunda semifinal, que sí que está disponible ya para ver en su plataforma atresplayer.

Sin embargo, Telecinco sí ha decidido jugar fuerte y emitirá una entrevista con el personaje del momento, y no estamos hablando ni de Alejandra Rubio ni de Carlo Constanzia. Hablamos de la gran noticia del momento en el mundo del corazón y uno de sus principales protagonistas estará presente en ¡De Viernes! para contar toda la verdad sobre lo sucedido.

Álvaro Muñoz Escassi será entrevistado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en la nueva entrega del programa que Telecinco emitirá este viernes 5 de julio a partir de las 22:00 horas. El exjinete revelará los motivos de la reciente y sorprendente ruptura de su relación con María José Suárez, abordará la extorsión que ha sufrido y responderá a las cuestiones que le plantearán los colaboradores.

En ese sentido, estarán en el programa los habituales del espacio: Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Montero, José Antonio León y Patricia Pérez. Escassi También se referirá a los rumores sobre su supuesta relación con la actriz Hiba Abouk.

Por otro lado, el programa ofrecerá la primera entrevista en directo con Fayna Bethencourt tras la detención y entrada en prisión de su expareja, Carlos Navarro, ‘El Yoyas’.

Carlos Sobera

Por último, Carlos Sobera, presentador de First Dates y de First Dates Hotel, estará presente en el plató junto a su hija Arianna Aragón, que se ha incorporado al staff de la nueva versión del formato que llegará en los próximos días al prime time de Telecinco. Sobera, que también estará acompañado por su mujer, Patricia Santamarina, abordará las novedades del estreno y realizará un repaso a los momentos clave de su trayectoria vital y profesional, muchos de los cuales han sido relatados con su particular sentido del humor en el libro autobiográfico ‘A contracorriente’.