Por qué ‘Tu cara me suena’ no emite hoy su segunda semifinal: el movimiento sorpresa de Antena 3

Manel Fuentes en ‘Tu cara me suena’.

La pasada semana conocíamos que Raoul Vázquez es el primer finalista de Tu cara me suena, el concurso de imitaciones de Antena 3 que va por su edición número 11. El artista catalán, sin ser el que más galas ha vencido, sí que se alzaba como el concursante con más puntos acumulados a lo largo de toda la temporada.

Raoul estará acompañado de cuatro compañeros más en esa gran final, y se decidiría quiénes son en la segunda semifinal. Y, lo cierto, es que la cosa está muy ajustada, pues pocos puntos separan a Raquel Sánchez Silva, Conchita y Supremme de Luxe, y solo dos de ellas lograrán ser finalistas.

Esta primera semifinal se cerró con Julia Medina como ganadora de la noche, con su imitación de Lola Flores. “La semana que viene más, aquí”, decía Manel Fuentes. Sin embargo, su promesa no se ha transformado en una realidad, pues este viernes 5 de julio no habrá nueva gala de Tu cara me suena.

El pasado sábado, por la mañana, ya estaba disponible en atresplayer la segunda semifinal. Sin embargo, poco después, Antena 3 anunciaba que para hoy emitirían un refrito de las mejores actuaciones de toda la temporada. ¿La razón? El fútbol. Esta noche La 1 emite el encuentro entre Francia y Portugal, y no quieren jugársela.

Tener un tropiezo en audiencias en esta segunda semifinal estropearía la media obtenida a lo largo de toda la temporada. Tu cara me suena 11 es el líder indiscutible de la noche de los viernes, y reina con mucha facilidad sobre Telecinco, su principal rival.

Tu cara me suena ha vuelto a demostrar su fortaleza con el desarrollo de su undécima edición. El programa arrasa otra temporada más con un 19,6% de media, y alrededor de 1,8 millones de seguidores en cada gala.

La segunda semifinal

En la próxima gala, la segunda semifinal, Juanra Bonet tiene el desafío de ser Fran Perea junto al cantante y actor malagueño. Julia Medina emulará a la ganadora de Eurovisión Loreen, Miguel Lago se meterá en la piel de Alejandro Fernández, y Valeria Ros lo dará todo como Amy Winehouse. A esto se suma la actuación, que será de exhibición de Raoul como de Rauw Alejandro.

Por otro lado, David Bustamante unirá su voz a la de María Peláe para ser Marc Anthony con Natalia Jiménez, Supremme de Luxe será María José Cantudo, Raquel Sánchez Silva imitará a Emilia y Conchita hará de Alizée.