El sorprendente reencuentro de Emilio y Belén ('Aquí no hay quien viva') en los pasillos de un súper 20 años después

Fernando Tejero y Malena Alterio dieron vida a una de las parejas televisivas más recordadas por los espectadores españoles. Fue hace dos décadas, cuando el público de Antena 3 seguía las idas y venidas de Emilio y Belén en la serie Aquí no hay quien viva.

Una bonita historia de amor que, como otras tantas, ha calado en el imaginario colectivo logrando perdurar en el tiempo. Tanto es así, que Emilio y Belén se han reencontrado en un original anuncio de la marca Salsas Chovi.

Esta coincidencia se justifica en los resultados de una encuesta que pregunta por las parejas de ficción más queridas. Los protagonistas de la comedia creada por los hermanos Caballero encabezan la lista, superando a otras formadas por Dani Rovira y Clara Lago (Ocho apellidos vascos) o Hugo Silva y Michelle Jenner (Los hombres de Paco).

El spot tiene una duración de poco más de dos minutos. En él, Emilio y Belén se reencuentran en el pasillo de un supermercado un sábado cualquiera. La tensión se palpa en el ambiente, algo propio de estas situaciones incómodas. Y mientras que él va sólo a comprar, ella ha rehecho su vida al aparecer acompañada por su nuevo novio.

Al verlos, Emilio suelta corriendo el paquete de comida para gatos y empieza a coger salsas de una nevera. "Pero que sorpresa, ¿no?", dice él a lo que ella asiente irónicamente: "Sí, tú un sábado por la mañana haciendo la compra".

Cuando Belén le pregunta el motivo, Emilio asegura que "tiene en casa un picoteo y va a venir un montón de gente". Es entonces cuando el portero de Desengaño 21 empieza a enumerar a sus nuevos amigos: los del gimnasio, los del senderismo, los de acroyoga, los de las milongas [un tipo de baile], los del mindfulness y hasta los de taichi.

Una ajetreada vida social que Emilio quiere aparentar. La de Belén, en cambio, es mucho más 'aburrida'. "Hoy comemos con mi madre", responde su pareja, a lo que Emilio asiente: "Está bien. Madre, sábado. Sábado, madre. Hay que ir". Finalmente, el personaje interpretado por Tejero acaba invitándoles a uno de sus picoteos.

Su reencuentro en los Goya

No obstante, esta no ha sido la única ocasión en la que los actores de Aqui no hay quien viva se han visto en los últimos tiempos. Ocurrió en la gala de los Premios Goya, cuando Malena Alterio ganó en la categoría a Mejor Actriz.

Las cámaras captaron el momento de emoción en el backstage, en unas imágenes que se hicieron virales. Él, completamente emocionado, abrazaba a su compañera y amiga tras su histórico triunfo. "Mi amor, no llores que lloro", le decía ella.