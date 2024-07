Desvelados los sueldos de los presentadores de TVE: de Miguel Bosé y Mercedes Milá a Supernanny

40.000 euros. Ese es el importe que Miguel Bosé se llevó en 2023 por cada una de las entregas del talent show Cover Night, emitido en La 1, formato del que salieron artistas como JKbello. El programa lo presentó Ruth Lorenzo, que por sus funciones se embolsó 9.000 euros por cada noche. Menos que Juan Magán (12.000), Mónica Naranjo (24.000 euros) y Chanel Terrero (27.5000), quienes, junto a Bosé, hacían de jueces del formato.

El diario Público ha publicado algunos de los salarios que cobran los presentadores y colaboradores de RTVE, y entre ellos destaca lo cobrado por Silvia Intxaurrondo por El mejor de la historia, un programa muy ambicioso, que ha tenido éxito en otros países, pero que no interesó al público español. El citado medio sitúa en 25.000 euros por entrega su salario.

Otro de los espacios que han pasado por TVE en esta temporada, con debut y despedida, es No sé de qué me hablas. La vuelta de Mercedes Milá al ente público después de 33 años le permitió ganar 15.000 euros por programa. El espacio, que ya se ha confirmado que no tendrá una segunda temporada, estuvo copresentado por Inés Hernand; 13.000 euros se llevó la abogada por noche.

El mismo dinero que Mercedes Milá, 15.000 euros por entrega, es el dinero que firmó Rocío Ramos Paul por Supernanny. Un formato que antes de su estreno generó controversias de todo tipo, y que ha provocado que, de momento, no vaya a estrenarse su nueva edición, pese a estar grabada.

Otro de los tropiezos de la temporada televisiva en RTVE ha sido Baila como puedas, a pesar de contar con un ambicioso casting. Por presentarlo, Anne Igartiburu ha ganado 13.5000 euros por cada una de sus 10 entregas. Por su parte, el jurado, compuesto por Norma Duval, Rafa Méndez y Beatriz Luengo contaban con un caché de 6.000 por noche.

Los salarios de La 2

En La 2, Berto Romero conduce Ovejas eléctricas, y su caché es de 5.000 euros por capítulo. Por Un día de perros, Dani Rovira factura 4.830 euros por entrega, y Aitor Albizua tiene un caché más modesto por Cifras y letras: 850 euros la entrega.

Otros salarios que Público ha desvelado son los 4.400 euros de Inés Ballester por Cine de Barrio, y los 1.000 euros que cobran Carlos Peguer y María Ángeles Maturana (La Pija y la Quinqui) por su espacio en RTVE Play.