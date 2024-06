Adiós a una pieza clave de 'Socialité': Javier de Hoyos abandona el programa de Telecinco después de 6 años

Domingo de despedidas este 9 de junio en Socialité. Javier de Hoyos, director del programa, abandona el espacio de Telecinco después de 6 años. Su marcha coincide con el estreno de la nueva etapa del formato, con nuevo decorado, línea gráfica y hasta copresentador.

"Querido compañero, querido director. Tenemos que hablar de uno de los grandes amigos de Socialité", introducía María Verdoy frente a De Hoyos, antes de abordar las últimas declaraciones del cantante Luis Cepeda contra el programa de fin de semana.

Sin embargo, Javier aprovechaba la conexión para soltar la bomba de su salida del espacio de Mediaset. "Javi, ya lo has soltado. Hoy es un día importante y triste para el equipo. Tú y yo sabíamos las ganas que teníamos de trabajar juntos. Ahora puedo decir que ha sido incluso mejor de lo que esperábamos", reconocía la presentadora.

"Te quiero decir que te he visto trabajar y motivar a un equipo que te adora. Eso lo dice todo de ti. Eres un ser de luz y te mereces brillar. Por si acaso quieres recordar por qué, te hemos preparado un vídeo", ha comentado la comunicadora valenciana.

Acto seguido, Socialité ofrecía una pieza con los mejores momentos de Javier en estas 795 entregas. Como bien demostraba el vídeo, el joven ha sido un comunicador todoterreno, pues ha ejercido toda clase de labores: reportero, presentador y, por último, director.

María Verdoy y Javier de Hoyos, en 'Socialité' Mediaset España

Después, De Hoyos ha aceptado que el programa no podría haber hecho mejor resumen "de los mejores 6 años" de su vida: "Cuando llegué, tenía muchos complejos. Había mucha gente que me decía: 'Tienes que ocultar la pluma, tienes que ocultar ser gay'. Yo tampoco me aceptaba a mí mismo".

"El trabajar en esta televisión, en este programa tan diverso, fue lo que me permitió ser como soy. Que me diesen la oportunidad de presentar un programa con mis defectos y mis cosas es lo que me ha hecho crecer", afirmaba Javier, completamente emocionado.

Javier de Hoyos, en 'Socialité' Mediaset España

El periodista ha asumido que le ha sido "difícil tomar la decisión" por lo arropado que se ha sentido siempre por el equipo: "Como bien decís, en esta etapa, he vivido la enfermedad de mi madre, cómo ha ido perdiendo la memoria, y cada día me he encontrado con un equipo de amigos en el que sentirme refugiado".

Guiño a Patiño y Marín

Javier de Hoyos no ha dudado en aplaudir "la nueva etapa aventurera" que arranca en Socialité, "liderada por gente con un montón de talento": "Os voy a seguir viendo, pero os quiero dar las gracias por haberme hecho feliz. Que os quiero".

Así, los espectadores de Telecinco han podido ver como los redactores abrazaban a De Hoyos y le entregaban un ramo de flores. Mientras, Verdoy, desde plató, decía lo siguiente: "Ese ramo te lo da todo el equipo, te lo doy yo, te lo da María y te lo da Nuria. Te lo da Giovanna. Todos los que han sido felices trabajando contigo. Somos muchos. Contigo hemos sido más grandes, Javi".