La curiosa expresión aragonesa que no se entiende en el resto de España y que es una de las más utilizadas

Aragón es una región que cuenta con una rica herencia histórica y cultural, cuenta con un lenguaje repleto de expresiones y de palabras únicas que son el fiel reflejo de su identidad.

Aunque es una región conocida por expresiones y palabras tan peculiares como "chipiarse", "escaparrar", "ir de propio" o "jodo", entre otras. Lo cierto, es que existe una expresión aragonesa que destaca sobre otras y que resulta casi incomprensible para el resto de españoles.

El término al que esta vez nos referimos es "fato". Este es un término muy empleado en Aragón para describir a una persona sobre la que se dice que es ingenua, simple o que actúa de forma torpe. La forma en la que normalmente aparece es a través de la expresión de "no seas fato".

Esta es una expresión utilizada cuando se quiere lanzar una advertencia a alguien para que no actúe de manera tonta o que no sea ingenuo ante una situación determinada. Esta es una de las razones por las que esta expresión puede considerarse que tiene cierto tono despectivo. Sin embargo, según la situación, el contexto y el tono, también puede utilizarse de manera afectuosa entre amigos o incluso familiares.

Un término que llama la atención debido a que la gran mayoría de los españoles no lo utilizan ni lo entienden. Sin embargo, sí que llama la atención por ser un término que también podemos escuchar en Asturias. Ya que en asturiano "fato" viene a ser algo así como "tonto". Pero a diferencia de en Asturias, los aragoneses no cuentan con una palabra que sea equivalente directa a "fato".

Otras expresiones aragonesas curiosas

"No seas fato" no se trata de la única expresión que puede confundir a las personas que no son de Aragón.

Y es que, en esta región también existen una gran larga lista de términos y expresiones que pueden llegar a resultar desconocidas o confusas para las personas que no son locales u originarias de esta Comunidad Autónoma Española. Estas son algunas de las más llamativas:

"Me ferba duelo que te’n ises": esta es una de las expresiones más escuchadas del aragonés y significa "sentiría que te fueses".

esta es una de las expresiones más escuchadas del aragonés y significa "sentiría que te fueses". "Cuan San Chuan baxe ro dido": "Cuando los cerdos vuelen".

"Cuando los cerdos vuelen". "Bufar e fer porrons": "Coser y cantar".

"Coser y cantar". "Verstir/Ir de 21 botons": "Ir de punta en blanco".

Un dialecto en peligro de extinción

El aragonés es una lengua propia de Aragón, de origen románico y está catalogada por el Atlas Interactivo de la UNESCO como una lengua en peligro de extinción. Aunque es reconocida como lengua propia de la región por el Estatuto de Autonomía de Aragón y la actual Ley de Lenguas, no cuenta con un estatus de cooficialidad.

Filológicamente, el aragonés es un dialecto derivado del latín, al igual que el español, el italiano y el francés. Su origen como lengua se produjo casi simultáneamente con otros idiomas romances de la Península Ibérica, como el gallego-portugués, el asturiano-leonés, el castellano y el catalán.

El aragonés presenta una notable variedad dialectal que puede agruparse en cuatro grandes áreas lingüísticas. Por un lado, en la zona occidental, en la cuenca del río Aragón, destacan las hablas de Ansó y Hecho, como el ansotano y el cheso.

En la zona pirenaica central, entre los ríos Gállego y Cinca, sobresalen el tensino, el belsetán y el aragonés del Ballibió, con el panticuto como una de las variantes mejor conservadas. Mientras en el área oriental, entre el Cinca y el Ésera, se encuentran dialectos como el chistabino, el fobano, el benasqués y las hablas ribagorzanas que muestran una transición hacia el catalán.

Finalmente, el aragonés somontanés, presente en Ayerbe y los somontanos de Huesca y Barbastro, es el más influenciado por el castellano, aunque conserva cierta uniformidad en toda su extensión geográfica.