El PP de Vigo pide que se evite la previsible desaparición de la Asociación Protectora de Animales

El grupo municipal del PP de Vigo ha pedido este miércoles al Concello que haga lo posible por evitar la previsible desaparición de la Asociación Protectora de Animales de la ciudad, una entidad que llevaba décadas gestionando el refugio de A Madroa hasta que se privatizó el servicio para cumplir con la nueva Ley de Bienestar Animal.

Desde el partido de la oposición recuerdan que llevan advirtiendo desde hace meses de esta situación. Sin embargo, la empresa adjudicataria del contrato municipal adquirió poco después un compromiso verbal con la asociación, permitiendo que esta continuara vinculada al refugio y mantuviera su labor social. Aun así, el partido popular denuncia que la Protectora de Animales ha constatado que esta promesa no muestra señales de cumplirse, lo que llevaría a su desaparición.

Tras una reunión mantenida con esta entidad sin ánimo de lucro, el grupo municipal del PP denuncia que la concesionaria lleva semanas rehuyendo todo contacto los representantes de la organización. "Un silencio del que también es cómplice el gobierno municipal, que suma tres semanas sin responder a una solicitud de reunión", tal y como ha advertido el portavoz popular en el Concello, Miguel Martín.

"Nos preocupa esta situación", ha confesado el concejal del PP vigués, quien ha destacado la "importancia" de que el refugio de A Madroa mantenga su "necesaria" labor por "la concienciación y divulgación de los valores de respeto hacia los animales".

Aunque la nueva ley no obliga a las empresas a contar con las asociaciones que gestionaban los refugios, sí recomienda hacerlo. El PP de Vigo entiende, además, que el Concello "no puede escudarse tras el mutismo" de la empresa. "Como propietario, el Concello no puede pertrecharse tras el BOE para desentenderse de lo que ocurre con los animales de A Madroa. La gestión del refugio no puede limitarse a ser un centro de acogida de perros abandonados", ha señalado Martín.