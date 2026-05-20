Las 50 mejores universidades de España : la guía para acertar en el curso 2026/2027

Desde la universidad más tradicional a la más innovadora, EL ESPAÑOL ha elaborado, por cuarto año consecutivo, un ranking con las 50 mejores universidades de España. Selecciona las más destacadas antes de que empiece la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026.

Este año académico, por su parte, ha traído novedades para las instituciones universitarias. Numerosos centros han acelerado un proceso de actualización de sus programas, procesos y enfoques pedagógicos.

Y, en gran medida, las universidades que han acogido e incentivado esta evolución indispensable son las que han logrado una mejora más significativa en su calidad. Sin duda, el alumnado, el profesorado y, en consecuencia, toda la comunidad educativa son los principales beneficiarios de estos avances.

En el top 5 de las mejores universidades privadas, de esta manera, se encuentran la Universidad de Navarra, la Universidad Camilo José Cela, la Universidad Europea, la Universidad CEU San Pablo y la Universidad Pontificia de Comillas.

En cuanto a las cinco mejores públicas, destacan la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona.

De esta manera, y en concordancia con el nuevo panorama educativo, se han seleccionado las 50 mejores universidades privadas y públicas del país. Los centros fueron elegidos siguiendo criterios que reconocen la calidad, el progreso y los resultados.

Para ello, se analizaron aspectos como sus innovaciones, su proyección internacional, su actividad investigadora, las valoraciones de alumnado y profesorado, sus resultados académicos y las metodologías e instrumentos utilizados para alcanzar sus objetivos.