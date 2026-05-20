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Las 50 mejores universidades de España : la guía para acertar en el curso 2026/2027

EL ESPAÑOL realiza, por cuarto año consecutivo, un análisis de las universidades españolas y selecciona las más destacadas de cara a la PAU 2026.

Autora

Desde la universidad más tradicional a la más innovadora, EL ESPAÑOL ha elaborado, por cuarto año consecutivo, un ranking con las 50 mejores universidades de España. Selecciona las más destacadas antes de que empiece la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026.

Este año académico, por su parte, ha traído novedades para las instituciones universitarias. Numerosos centros han acelerado un proceso de actualización de sus programas, procesos y enfoques pedagógicos.

Y, en gran medida, las universidades que han acogido e incentivado esta evolución indispensable son las que han logrado una mejora más significativa en su calidad. Sin duda, el alumnado, el profesorado y, en consecuencia, toda la comunidad educativa son los principales beneficiarios de estos avances.

En el top 5 de las mejores universidades privadas, de esta manera, se encuentran la Universidad de Navarra, la Universidad Camilo José Cela, la Universidad Europea, la Universidad CEU San Pablo y la Universidad Pontificia de Comillas.

En cuanto a las cinco mejores públicas, destacan la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona.

De esta manera, y en concordancia con el nuevo panorama educativo, se han seleccionado las 50 mejores universidades privadas y públicas del país. Los centros fueron elegidos siguiendo criterios que reconocen la calidad, el progreso y los resultados.

Para ello, se analizaron aspectos como sus innovaciones, su proyección internacional, su actividad investigadora, las valoraciones de alumnado y profesorado, sus resultados académicos y las metodologías e instrumentos utilizados para alcanzar sus objetivos.

Las mejores universidades: Privadas Públicas

Para la elaboración de este ranking ha sido fundamental la colaboración de un comité de expertos en educación superior, que ha valorado el peso que debe tener cada uno de ellos en la puntuación final. El análisis se ha sustentado en la documentación recabada por este periódico, complementada con información adicional y con la participación de las propias universidades como fuente principal. A partir de ello, EL ESPAÑOL expone sus conclusiones de forma clara y concisa.

Además del listado, este diario ha realizado 50 fichas individualizadas de cada una de las universidades seleccionadas. En ellas se podrá encontrar información sobre la titularidad de cada uno de los centros, los grados que imparten o el número de alumnos y profesores que forman las mejores universidades de España. A todo ello se le suman otros indicadores relacionados con la trayectoria de la institución o con los resultados obtenidos en los últimos años.

En el panorama actual español, más allá de este ranking, las universidades sobresalen por la calidad de su enseñanza y el alto nivel de sus infraestructuras. Sus campus, especialmente en ciudades como Madrid, integran servicios académicos, deportivos y residenciales, reflejando además un compromiso permanente con la innovación.

En muchas universidades españolas la inclusión y la diversidad son elementos clave de su enseñanza, integrando entornos rurales y urbanos para el aprendizaje de los estudiantes. Algunas también destacan por su amplia oferta de grados y másteres, acorde con la creciente relevancia del deporte y la cultura en la sociedad actual.

Para concluir, el idioma juega un papel crucial en la educación de la mayoría de estas universidades –no sólo las del ranking–. El inglés sigue siendo la lengua prioritaria, y muchos de los centros referentes optan por la enseñanza bilingüe. Esta estrategia no solo diversifica las opciones de movilidad mediante programas como Erasmus y/o SICUE, sino que también aporta un valor añadido a la preparación académica de los estudiantes.

Las universidades privadas

  1. 1

    Universidad de Navarra (UNAV)

    Es una institución privada católica perteneciente a la prelatura del Opus Dei.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    195-300€ / ECTS

    Alumnos

    14.158

    Profesores

    1.288
  2. 2

    Universidad Camilo José Cela (UCJC)

    Tiene un modelo educativo innovador, orientado a la empleabilidad, la tecnología, el compromiso social y el bienestar.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    110-330€ / ECTS

    Alumnos

    16.900

    Profesores

    755
  3. 3

    Universidad Europea (UE)

    Es la red universitaria más grande de España por número de estudiantes, con más de 46.000.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    200€ / ECTS

    Alumnos

    +42.000

    Profesores

    +3.000
  4. 4

    Universidad CEU San Pablo (USP CEU)

    Cuenta con la certificación SISCAL del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC).

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    80-230€ / ECTS

    Alumnos

    14.500

    Profesores

    +1.300
  5. 5

    Universidad Pontificia de Comillas (UPCO)

    Destaca por su fuerte internacionalización, con cientos de convenios internacionales.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    154,65€ / ECTS

    Alumnos

    17.803

    Profesores

    2.708
  6. 6

    Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)

    Es referente en el aprendizaje práctico gracias a sus instalaciones de vanguardia.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    143€ / ECTS

    Alumnos

    +22.000

    Profesores

    +2.500
  7. 7

    Universidad Ramón Llull (URL)

    Es una universidad privada de inspiración cristiana ubicada en Barcelona, Cataluña.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    85-340€ / ECTS

    Alumnos

    22.505

    Profesores

    1.881
  8. 8

    Universidad de Deusto (UD)

    El centro se caracteriza por su investigación especializada y su proyección internacional.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    106-289€ / ECTS

    Alumnos

    12.575

    Profesores

    1.014
  9. 9

    Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)

    Con más de 50 años fue la primera universidad no estatal de la Comunidad Valenciana.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    175-205€ / ECTS

    Alumnos

    +10.000

    Profesores

    1.255
  10. 10

    Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)

    Ofrece una oferta académica orientada a la empleabilidad y las demandas del mercado.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    70-271€ / ECTS

    Alumnos

    5.500

    Profesores

    395
  11. 11

    Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)

    Todas las enseñanzas presentan enfoques teórico-prácticos en distintos ámbitos.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    53-143€ / ECTS

    Alumnos

    7.000

    Profesores

    427
  12. 12

    CUNEF Universidad

    Desarrolla una investigación de calidad, transfiere conocimiento y tecnología a la sociedad.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    230€ / ECTS

    Alumnos

    4.900

    Profesores

    295
  13. 13

    Universidad Internacional de Cataluña (UIC)

    Su misión es formar a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    240€ / ECTS

    Alumnos

    9.415

    Profesores

    704
  14. 14

    ESIC University

    La empleabilidad es un rasgo diferencial, con tasas superiores al 90% al año de graduación.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    86-498€ / ECTS

    Alumnos

    5.274

    Profesores

    563
  15. 15

    Universidad Católica de Murcia (UCAM)

    Es pionera en España en implementar la simulación clínica más avanzada.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    40-100€ / ECTS

    Alumnos

    +21.300

    Profesores

    1.084
  16. 16

    Universidad Católica de Ávila (UCAV)

    Es una institución académica comprometida con la formación integral de sus estudiantes.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    41-200€ / ECTS

    Alumnos

    8.613

    Profesores

    811
  17. 17

    Universidad Francisco de Vitoria (UFV)

    Cuentan con más de 300 mentores que acompañan y orientan a los alumnos en su desarrollo.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    102-131€ / ECTS

    Alumnos

    14.500

    Profesores

    1.633
  18. 18

    Universidad de Nebrija (UAN)

    La universidad impulsa la investigación, la innovación educativa y la transformación digital.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    75-180€ / ECTS

    Alumnos

    14.956

    Profesores

    1.463
  19. 19

    Universidad Abad Oliva CEU (UAO CEU)

    Para la universidad la empleabilidad de los estudiantes es una prioridad institucional.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    140-160€ / ECTS

    Alumnos

    3.040

    Profesores

    211
  20. 20

    Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

    La metodología de la universidad permite estudiar a sus alumnos sin desplazarse.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    60-90€ / ECTS

    Alumnos

    75.401

    Profesores

    8.932
  21. 21

    Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT)

    Es la primera y única Universidad especializada en Diseño, Innovación y Tecnología en España.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    50-216€ / ECTS

    Alumnos

    3.300

    Profesores

    274
  22. 22

    Universidad Loyola Andalucía (ULA)

    Cuenta con una amplia oferta formativa de postgrado, de doctorado y formación executive.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    118-225€ / ECTS

    Alumnos

    6.529

    Profesores

    1.232
  23. 23

    Universidad Isabel I (UI1)

    Impulsa la investigación, la divulgación científica y la internacionalización.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    64-78€ / ECTS

    Alumnos

    6.618

    Profesores

    751
  24. 24

    Universidad Católica de Valencia (UCV)

    Promueve la movilidad internacional y la participación en programas de voluntariado.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    75-240€ / ECTS

    Alumnos

    12.306

    Profesores

    1.049
  25. 25

    Mondragón Universidad

    Cuentan con un modelo propio de investigación y transferencia colaborativo.

    Tipo

    Privada

    Rango de precios

    135-175€ / ECTS

    Alumnos

    7.487

    Profesores

    834

Las universidades públicas

  1. 1

    Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

    Está prevista la creación del Centro Nacional de Neurotecnología Spain Neurotech.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    16-20€ / ECTS

    Alumnos

    +30.000

    Profesores

    +2.600
  2. 2

    Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

    Es transformadora, solidaria, diversa e igualitaria, sostenible y saludable, participativa y cultural.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    16€ / ECTS

    Alumnos

    42.047

    Profesores

    4.250
  3. 3

    Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

    La universidad cuenta con asociaciones como Erasmus Student Network.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    16,92-20,68€ / ECTS

    Alumnos

    24.641

    Profesores

    2.292
  4. 4

    Universidad Pompeu Fabra (UPF)

    Modelo sustentado en una docencia de calidad centrada en el estudiante.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    17,69€ / ECTS

    Alumnos

    +10.000

    Profesores

    2.242
  5. 5

    Universidad de Barcelona (UB)

    Es líder tanto en lo que se refiere a la oferta académica como a la investigación.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    17,69€ / ECTS

    Alumnos

    51.880

    Profesores

    6.479
  6. 6

    Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

    Mantiene más de mil convenios internacionales, es universidad líder en Erasmus recibidos.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    12,79-39,27€ / ECTS

    Alumnos

    35.891

    Profesores

    2.642
  7. 7

    Universidad Complutense de Madrid (UCM)

    Atesora un importante patrimonio histórico en sus museos y colecciones.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    16,92-20,68€ / ECTS

    Alumnos

    64.704

    Profesores

    6.906
  8. 8

    Universidad de Valencia (UV)

    Se sitúa entre las cuatro más destacadas de España en el campo de la I+D+i.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    12,79-17,73€ / ECTS

    Alumnos

    51.697

    Profesores

    4.864
  9. 9

    Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

    Ha sido la primera universidad española en retorno de fondos en el programa H2020.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    19,43€ / ECTS

    Alumnos

    33.387

    Profesores

    2.958
  10. 10

    Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

    La misión de la UPC es contribuir a la construcción de un mundo sostenible y justo.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    17,69€ / ECTS

    Alumnos

    34.500

    Profesores

    3.101
  11. 11

    Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

    Es una universidad pública pionera en el ámbito de la formación dual.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    13,42-18,85€ / ECTS

    Alumnos

    +44.000

    Profesores

    5.901
  12. 12

    Universidad de Granada (UGR)

    La universidad cuenta con una amplia y consolidada trayectoria internacional.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    13,15€ / ECTS

    Alumnos

    57.320

    Profesores

    3.901
  13. 13

    Universidad de Salamanca (USAL)

    Lidera áreas estratégicas como la biotecnología y la inteligencia artificial.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    13,36-25,81€ / ECTS

    Alumnos

    29.620

    Profesores

    3.271
  14. 14

    Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

    Es la primera universidad de la Comunidad de Madrid en inserción laboral tras la graduación.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    16-20€ / ECTS

    Alumnos

    42.348

    Profesores

    2.811
  15. 15

    Universidad de Sevilla (US)

    Dispone de 27 centros propios distribuidos en distintos campus a lo largo de toda la ciudad.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    12-13€ / ECTS

    Alumnos

    70.000

    Profesores

    4.500
  16. 16

    Universidad de Santiago de Compostela (USC)

    Destacan los espacios dedicados a la iniciativa cultural y las instalaciones deportivas propias.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    9-13,93€ / ECTS

    Alumnos

    25.672

    Profesores

    2.266
  17. 17

    Universidad de Zaragoza (UNIZAR)

    Ofrece grados, másteres, estudios propios y doctorados adaptados a las demandas sociales.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    13-21€ / ECTS

    Alumnos

    30.000

    Profesores

    4.000
  18. 18

    Universidad Rovira i Virgili (URV)

    Su misión es contribuir al progreso hacia una sociedad más justa, crítica y libre.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    18-46€ / ECTS

    Alumnos

    16.866

    Profesores

    1.282
  19. 19

    Universidad de Alicante (UA)

    Ofrece la posibilidad de cursar dobles másteres internacionales en Francia o Alemania.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    15-30€ / ECTS

    Alumnos

    26.717

    Profesores

    3.088
  20. 20

    Universidad de Málaga (UMA)

    Más del 60% de las titulaciones incorporan prácticas profesionales externas.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    14-30€ / ECTS

    Alumnos

    ~40.000

    Profesores

    2.637
  21. 21

    Universidad Jaume I (UJI)

    Las microcredenciales o el programa UJI ProSkills permiten adquirir competencias específicas.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    15-18€ / ECTS

    Alumnos

    14.210

    Profesores

    1.329
  22. 22

    Universidad de Alcalá (UAH)

    Su modelo de enseñanza ofrece una ratio de alrededor de ocho alumnos por profesor.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    16-20€ / ECTS

    Alumnos

    27.846

    Profesores

    1.894
  23. 23

    Universidad de Cantabria (UC)

    Destaca por su producción científica y por albergar 6 institutos de investigación.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    10-15€ / ECTS

    Alumnos

    12.535

    Profesores

    1.121
  24. 24

    Universidad Miguel Hernández (UMH)

    La universidad promueve la formación en IA a través de cursos de libre acceso.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    12-18€ / ECTS

    Alumnos

    18.489

    Profesores

    1.366
  25. 25

    Universidad Pública de Navarra (UPNA)

    Sus seis institutos de investigación agrupan a más de 700 investigadores e investigadoras.

    Tipo

    Pública

    Rango de precios

    15-28€ / ECTS

    Alumnos

    10.708

    Profesores

    1.246