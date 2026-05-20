Las 50 mejores universidades de España : la guía para acertar en el curso 2026/2027

Las universidades privadas
-
1
Universidad de Navarra (UNAV)
Es una institución privada católica perteneciente a la prelatura del Opus Dei.
TipoPrivada
Rango de precios
195-300€ / ECTS
Alumnos
14.158
Profesores
1.288
-
2
Universidad Camilo José Cela (UCJC)
Tiene un modelo educativo innovador, orientado a la empleabilidad, la tecnología, el compromiso social y el bienestar.
TipoPrivada
Rango de precios
110-330€ / ECTS
Alumnos
16.900
Profesores
755
-
3
Universidad Europea (UE)
Es la red universitaria más grande de España por número de estudiantes, con más de 46.000.
TipoPrivada
Rango de precios
200€ / ECTS
Alumnos
+42.000
Profesores
+3.000
-
4
Universidad CEU San Pablo (USP CEU)
Cuenta con la certificación SISCAL del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC).
TipoPrivada
Rango de precios
80-230€ / ECTS
Alumnos
14.500
Profesores
+1.300
-
5
Universidad Pontificia de Comillas (UPCO)
Destaca por su fuerte internacionalización, con cientos de convenios internacionales.
TipoPrivada
Rango de precios
154,65€ / ECTS
Alumnos
17.803
Profesores
2.708
-
6
Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)
Es referente en el aprendizaje práctico gracias a sus instalaciones de vanguardia.
TipoPrivada
Rango de precios
143€ / ECTS
Alumnos
+22.000
Profesores
+2.500
-
7
Universidad Ramón Llull (URL)
Es una universidad privada de inspiración cristiana ubicada en Barcelona, Cataluña.
TipoPrivada
Rango de precios
85-340€ / ECTS
Alumnos
22.505
Profesores
1.881
-
8
Universidad de Deusto (UD)
El centro se caracteriza por su investigación especializada y su proyección internacional.
TipoPrivada
Rango de precios
106-289€ / ECTS
Alumnos
12.575
Profesores
1.014
-
9
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)
Con más de 50 años fue la primera universidad no estatal de la Comunidad Valenciana.
TipoPrivada
Rango de precios
175-205€ / ECTS
Alumnos
+10.000
Profesores
1.255
-
10
Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
Ofrece una oferta académica orientada a la empleabilidad y las demandas del mercado.
TipoPrivada
Rango de precios
70-271€ / ECTS
Alumnos
5.500
Profesores
395
-
11
Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)
Todas las enseñanzas presentan enfoques teórico-prácticos en distintos ámbitos.
TipoPrivada
Rango de precios
53-143€ / ECTS
Alumnos
7.000
Profesores
427
-
12
CUNEF Universidad
Desarrolla una investigación de calidad, transfiere conocimiento y tecnología a la sociedad.
TipoPrivada
Rango de precios
230€ / ECTS
Alumnos
4.900
Profesores
295
-
13
Universidad Internacional de Cataluña (UIC)
Su misión es formar a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad.
TipoPrivada
Rango de precios
240€ / ECTS
Alumnos
9.415
Profesores
704
-
14
ESIC University
La empleabilidad es un rasgo diferencial, con tasas superiores al 90% al año de graduación.
TipoPrivada
Rango de precios
86-498€ / ECTS
Alumnos
5.274
Profesores
563
-
15
Universidad Católica de Murcia (UCAM)
Es pionera en España en implementar la simulación clínica más avanzada.
TipoPrivada
Rango de precios
40-100€ / ECTS
Alumnos
+21.300
Profesores
1.084
-
16
Universidad Católica de Ávila (UCAV)
Es una institución académica comprometida con la formación integral de sus estudiantes.
TipoPrivada
Rango de precios
41-200€ / ECTS
Alumnos
8.613
Profesores
811
-
17
Universidad Francisco de Vitoria (UFV)
Cuentan con más de 300 mentores que acompañan y orientan a los alumnos en su desarrollo.
TipoPrivada
Rango de precios
102-131€ / ECTS
Alumnos
14.500
Profesores
1.633
-
18
Universidad de Nebrija (UAN)
La universidad impulsa la investigación, la innovación educativa y la transformación digital.
TipoPrivada
Rango de precios
75-180€ / ECTS
Alumnos
14.956
Profesores
1.463
-
19
Universidad Abad Oliva CEU (UAO CEU)
Para la universidad la empleabilidad de los estudiantes es una prioridad institucional.
TipoPrivada
Rango de precios
140-160€ / ECTS
Alumnos
3.040
Profesores
211
-
20
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
La metodología de la universidad permite estudiar a sus alumnos sin desplazarse.
TipoPrivada
Rango de precios
60-90€ / ECTS
Alumnos
75.401
Profesores
8.932
-
21
Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT)
Es la primera y única Universidad especializada en Diseño, Innovación y Tecnología en España.
TipoPrivada
Rango de precios
50-216€ / ECTS
Alumnos
3.300
Profesores
274
-
22
Universidad Loyola Andalucía (ULA)
Cuenta con una amplia oferta formativa de postgrado, de doctorado y formación executive.
TipoPrivada
Rango de precios
118-225€ / ECTS
Alumnos
6.529
Profesores
1.232
-
23
Universidad Isabel I (UI1)
Impulsa la investigación, la divulgación científica y la internacionalización.
TipoPrivada
Rango de precios
64-78€ / ECTS
Alumnos
6.618
Profesores
751
-
24
Universidad Católica de Valencia (UCV)
Promueve la movilidad internacional y la participación en programas de voluntariado.
TipoPrivada
Rango de precios
75-240€ / ECTS
Alumnos
12.306
Profesores
1.049
-
25
Mondragón Universidad
Cuentan con un modelo propio de investigación y transferencia colaborativo.
TipoPrivada
Rango de precios
135-175€ / ECTS
Alumnos
7.487
Profesores
834
Las universidades públicas
-
1
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Está prevista la creación del Centro Nacional de Neurotecnología Spain Neurotech.
TipoPública
Rango de precios
16-20€ / ECTS
Alumnos
+30.000
Profesores
+2.600
-
2
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Es transformadora, solidaria, diversa e igualitaria, sostenible y saludable, participativa y cultural.
TipoPública
Rango de precios
16€ / ECTS
Alumnos
42.047
Profesores
4.250
-
3
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
La universidad cuenta con asociaciones como Erasmus Student Network.
TipoPública
Rango de precios
16,92-20,68€ / ECTS
Alumnos
24.641
Profesores
2.292
-
4
Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Modelo sustentado en una docencia de calidad centrada en el estudiante.
TipoPública
Rango de precios
17,69€ / ECTS
Alumnos
+10.000
Profesores
2.242
-
5
Universidad de Barcelona (UB)
Es líder tanto en lo que se refiere a la oferta académica como a la investigación.
TipoPública
Rango de precios
17,69€ / ECTS
Alumnos
51.880
Profesores
6.479
-
6
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Mantiene más de mil convenios internacionales, es universidad líder en Erasmus recibidos.
TipoPública
Rango de precios
12,79-39,27€ / ECTS
Alumnos
35.891
Profesores
2.642
-
7
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Atesora un importante patrimonio histórico en sus museos y colecciones.
TipoPública
Rango de precios
16,92-20,68€ / ECTS
Alumnos
64.704
Profesores
6.906
-
8
Universidad de Valencia (UV)
Se sitúa entre las cuatro más destacadas de España en el campo de la I+D+i.
TipoPública
Rango de precios
12,79-17,73€ / ECTS
Alumnos
51.697
Profesores
4.864
-
9
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Ha sido la primera universidad española en retorno de fondos en el programa H2020.
TipoPública
Rango de precios
19,43€ / ECTS
Alumnos
33.387
Profesores
2.958
-
10
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
La misión de la UPC es contribuir a la construcción de un mundo sostenible y justo.
TipoPública
Rango de precios
17,69€ / ECTS
Alumnos
34.500
Profesores
3.101
-
11
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Es una universidad pública pionera en el ámbito de la formación dual.
TipoPública
Rango de precios
13,42-18,85€ / ECTS
Alumnos
+44.000
Profesores
5.901
-
12
Universidad de Granada (UGR)
La universidad cuenta con una amplia y consolidada trayectoria internacional.
TipoPública
Rango de precios
13,15€ / ECTS
Alumnos
57.320
Profesores
3.901
-
13
Universidad de Salamanca (USAL)
Lidera áreas estratégicas como la biotecnología y la inteligencia artificial.
TipoPública
Rango de precios
13,36-25,81€ / ECTS
Alumnos
29.620
Profesores
3.271
-
14
Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Es la primera universidad de la Comunidad de Madrid en inserción laboral tras la graduación.
TipoPública
Rango de precios
16-20€ / ECTS
Alumnos
42.348
Profesores
2.811
-
15
Universidad de Sevilla (US)
Dispone de 27 centros propios distribuidos en distintos campus a lo largo de toda la ciudad.
TipoPública
Rango de precios
12-13€ / ECTS
Alumnos
70.000
Profesores
4.500
-
16
Universidad de Santiago de Compostela (USC)
Destacan los espacios dedicados a la iniciativa cultural y las instalaciones deportivas propias.
TipoPública
Rango de precios
9-13,93€ / ECTS
Alumnos
25.672
Profesores
2.266
-
17
Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Ofrece grados, másteres, estudios propios y doctorados adaptados a las demandas sociales.
TipoPública
Rango de precios
13-21€ / ECTS
Alumnos
30.000
Profesores
4.000
-
18
Universidad Rovira i Virgili (URV)
Su misión es contribuir al progreso hacia una sociedad más justa, crítica y libre.
TipoPública
Rango de precios
18-46€ / ECTS
Alumnos
16.866
Profesores
1.282
-
19
Universidad de Alicante (UA)
Ofrece la posibilidad de cursar dobles másteres internacionales en Francia o Alemania.
TipoPública
Rango de precios
15-30€ / ECTS
Alumnos
26.717
Profesores
3.088
-
20
Universidad de Málaga (UMA)
Más del 60% de las titulaciones incorporan prácticas profesionales externas.
TipoPública
Rango de precios
14-30€ / ECTS
Alumnos
~40.000
Profesores
2.637
-
21
Universidad Jaume I (UJI)
Las microcredenciales o el programa UJI ProSkills permiten adquirir competencias específicas.
TipoPública
Rango de precios
15-18€ / ECTS
Alumnos
14.210
Profesores
1.329
-
22
Universidad de Alcalá (UAH)
Su modelo de enseñanza ofrece una ratio de alrededor de ocho alumnos por profesor.
TipoPública
Rango de precios
16-20€ / ECTS
Alumnos
27.846
Profesores
1.894
-
23
Universidad de Cantabria (UC)
Destaca por su producción científica y por albergar 6 institutos de investigación.
TipoPública
Rango de precios
10-15€ / ECTS
Alumnos
12.535
Profesores
1.121
-
24
Universidad Miguel Hernández (UMH)
La universidad promueve la formación en IA a través de cursos de libre acceso.
TipoPública
Rango de precios
12-18€ / ECTS
Alumnos
18.489
Profesores
1.366
-
25
Universidad Pública de Navarra (UPNA)
Sus seis institutos de investigación agrupan a más de 700 investigadores e investigadoras.
TipoPública
Rango de precios
15-28€ / ECTS
Alumnos
10.708
Profesores
1.246