Está comprometida con la responsabilidad social, la igualdad, la prevención del acoso y la transparencia, destacando su Portal de Transparencia.

Cuenta con 188 grupos de investigación y un fuerte enfoque en la internacionalización, acogiendo a más de 3.000 estudiantes extranjeros el pasado curso.

Lidera la inserción laboral en la región, con una tasa de afiliación diez puntos por encima de la media autonómica un año tras la graduación.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) es la universidad pública más joven de la Comunidad de Madrid, fundada en 1996.

Fundada en 1996, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) es la universidad pública más joven de la Comunidad de Madrid. Gracias, entre otros factores, a su variada oferta académica y a la calidad de su personal docente e investigador, la Universidad Rey Juan Carlos sigue encabezando los índices de empleabilidad en su región: no en vano, es la primera universidad de la Comunidad de Madrid en inserción laboral tras la graduación, con una tasa de afiliación 10 puntos por encima de la media autonómica un año después de finalizar los estudios.

En el plano investigador, la URJC continúa apostando fuerte y ha aumentado hasta 188 el número de grupos de investigación con los que cuenta, repartidos en las diferentes áreas de conocimiento. Además, tiene en la internacionalización otro de sus ejes estratégicos, ya que, el pasado curso, acogió a más de 3.000 estudiantes extranjeros.

Por otra parte, cabe destacar que la Universidad Rey Juan Carlos está profundamente comprometida con la responsabilidad social universitaria, a través de su proyecto institucional alineado con los ODS, su plan de igualdad y su protocolo de prevención y actuación frente al acoso, así como con el rigor y la transparencia, un hecho reflejado a través de su Portal de Transparencia, garantizando una rendición de cuentas clara y accesible.

Tipo: pública

Campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles

Titulaciones: 71 grados (9 de ellos en inglés), 74 másteres oficiales, 14 programas de doctorado y 63 dobles grados

Nº de alumnos: 42.348

Nº de profesores: 2.811

Precio medio: 16- 20 €/ECTS