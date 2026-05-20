El nuevo edificio en Salamanca incorpora laboratorios de última generación y aulas especializadas para los grados de Fisioterapia y Nutrición Humana y Dietética.

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) cuenta con 7.000 estudiantes repartidos entre los campus de Salamanca, Madrid y varios centros vinculados en toda España.

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) cuenta con 7.000 estudiantes, distribuidos entre los Campus de Salamanca y de Madrid y en los centros vinculados a la Facultad de Teología, que se extienden por toda la geografía española.

La UPSA posee una amplia oferta educativa, compuesta por un total de 21 grados en Salamanca y 3 en Madrid y 8 dobles grados (Salamanca). También cuenta con 10 másteres universitarios y 21 titulaciones propias de Formación Permanente, y 10 doctorados (3 oficiales) sobre diferentes áreas de conocimiento, comprendidas en sus diez facultades.

Todas las enseñanzas presentan enfoques teórico-prácticos en distintos ámbitos, tales como Comunicación y Marketing, Salud, Educación, Informática y Empresa y Derecho, entre otras.

Además, la UPSA, promovida por la Conferencia Episcopal Española, ofrece los estudios de Bachiller en Teología, las Licenciaturas de Teología Dogmática; Teología Práctica; Teología Bíblica (en Salamanca) y Teología Pastoral (en Madrid) y el Doctorado (especialidad Bíblica, Dogmática, Práctica y Pastoral). Así como la Licenciatura en Derecho Canónico en sus modalidades online, presencial y semipresencial.

Como novedad, el nuevo edificio, ubicado en el centro de la ciudad de Salamanca, incorpora las últimas mejoras tecnológicas del mercado para los grados de Fisioterapia y de Nutrición Humana y Dietética, que se imparten íntegramente en él. Para el Grado en Nutrición Humana y Dietética cuenta con cuatro laboratorios exclusivos dedicados a Microbiología e Histología, Bioquímica, Bromatología y uno de ellos polivalente que incorporarán equipos de autoclave (esterilización de los materiales), estufas de desecación (secar muestras). Además, tiene un aula práctica de cocina que permite a los alumnos experimentar con los alimentos, así como una consulta nutricional y antropométrica para evaluar la composición corporal. En el caso de Fisioterapia, cuenta con instalaciones específicas con tres aulas con camillas para la práctica clínica, sala para ejercicio terapéutico, consultas fisioterápicas y boxes de electrotermoterapia y terapia manual.

Tipo: privada

Campus: Salamanca y Madrid

Titulaciones: 21 grados en Salamanca y 3 en Madrid, y 8 dobles grados (Salamanca). 10 másteres universitarios y 21 titulaciones propias de Formación Permanente, y 10 doctorados

Nº de profesores: 427

Nº de alumnos: 7.000

Precio medio: 53-143 €/ECTS