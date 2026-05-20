Cuenta con 13.000 convenios con empresas para prácticas curriculares y fomenta la formación en inteligencia artificial e idiomas de manera gratuita.

La Universidad Miguel Hernández (UMH) es líder en empleabilidad en la Comunidad Valenciana y ocupa el tercer puesto a nivel nacional.

La Universidad Miguel Hernández (UMH) es líder en empleabilidad en la Comunidad Valenciana. Comparte el tercer lugar a nivel nacional. Y sus señas de identidad son la formación de máxima excelencia, más prácticas que horas de teoría, trato cercano, actividades lúdicas para favorecer las sinergias entre estudiantes y estrechar vínculos entre ramas de conocimiento.

El estudiantado de la UMH se beneficia de ayudas en la matrícula, el transporte y la comida gracias a la aportación de 550.000 euros anuales que la universidad destina a becas propias. En sus aulas se imparten 31 grados, 5 dobles grados, 51 másteres y 2 dobles másteres, además de 16 programas de doctorado. Una formación complementada con 13.000 convenios con empresas para la realización de prácticas curriculares. Al tiempo que se promueve la formación en IA a través de cursos de libre acceso y el aprendizaje de idiomas como el inglés y el valenciano, gratis, con clases online y presenciales.

Tipo: pública

Campus: Altea, Sant Joan d´Alacant, Elche y Orihuela

Titulaciones: 31 grados, 5 dobles grados, 51 másteres y 2 dobles másteres, además de 16 programas de doctorado

Nº de alumnos: 18.489

Nº de profesores: 1.366

Precio medio: 12-18 €/ECTS