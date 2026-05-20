La formación en la UC combina rigor académico, orientación práctica y colaboración con empresas e instituciones nacionales e internacionales.

Destaca por su producción científica y seis institutos de investigación reconocidos, como IFCA, IHCantabria y el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria.

Cuenta con 1.121 profesores y más de 12.500 estudiantes distribuidos en sus campus de Santander, Torrelavega y Comillas.

La Universidad de Cantabria ofrece 33 grados, 6 dobles grados y 45 másteres oficiales, incluyendo nuevos títulos en áreas como Inteligencia de Negocio y Terapia Ocupacional.

La Universidad de Cantabria (UC) es una universidad pública moderna, dinámica y comprometida con la excelencia académica, la investigación y la proyección internacional. Cada año, miles de estudiantes eligen la Universidad de Cantabria para formarse en una oferta académica que incluye 33 grados y 6 dobles grados, entre los que se incorporan, para el próximo curso, los nuevos títulos en ‘Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil’, ‘Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos’ y ‘Terapia Ocupacional’, así como el doble grado en ‘Ingeniería Civil y Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil’. Esta propuesta se completa con 45 másteres oficiales, 20 programas de doctorado, 166 cursos y programas propios de especialización y 43 microcredenciales.

Así, la UC ofrece una formación sólida, innovadora y orientada al futuro, que combina el rigor académico con una clara vocación práctica, facilitando el acceso al mundo profesional a través de prácticas en empresas, proyectos de investigación y colaboración con instituciones nacionales e internacionales.

La investigación es otro de los pilares fundamentales de la Universidad de Cantabria, que destaca por su producción científica y por albergar 6 institutos de investigación de gran prestigio como IHCantabria, Instituto de Física de Cantabria (IFCA) o el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC), Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas (IIIPC), Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla y Santander Financial Institute.

Tipo: pública

Campus: Santander, Torrelavega y Comillas

Titulaciones: 33 grados, 6 dobles grados, 45 estudios de máster oficial, 20 Programas de Doctorado y 166 Títulos Propios

Nº de profesores: 1.121

Nº de alumnos: 12.535

Precio medio: 10-15 €/ECTS