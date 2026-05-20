Universidad Jaume I (UJI)

La Universitat Jaume I (UJI) de Castellón ha orientado su modelo académico hacia una idea clara: formar perfiles capaces de adaptarse a un entorno profesional en constante cambio. En un contexto donde la educación superior compite por ofrecer algo más que conocimiento, la universidad pública de Castellón ha reforzado una propuesta basada en la aplicación práctica, la flexibilidad y la conexión directa con la realidad.

Su oferta combina grados, dobles titulaciones nacionales e internacionales y programas de posgrado diseñados para responder a una demanda creciente de perfiles híbridos. Frente a itinerarios más rígidos, la UJI facilita que cada estudiante construya su propio recorrido. Iniciativas como las microcredenciales o el programa UJI ProSkills permiten adquirir competencias específicas y actualizarlas a lo largo del tiempo, en línea con las nuevas dinámicas del aprendizaje continuo. Esa orientación tiene una traducción directa en la empleabilidad. Desde los primeros cursos, el estudiantado participa en prácticas, proyectos aplicados y colaboraciones con empresas e instituciones del entorno. Esta relación constante con el tejido productivo no solo acerca la formación a la realidad laboral, sino que mejora la transición al mercado de trabajo.

Junto a estos elementos, la UJI mantiene un rasgo diferencial cada vez más valorado: una experiencia universitaria cercana. El tamaño del campus y su modelo docente favorecen el seguimiento personalizado, el contacto directo con el profesorado y la participación activa en la vida universitaria. Como universidad pública, completa este posicionamiento con un compromiso sostenido con la igualdad de oportunidades, la inclusión y la sostenibilidad, incorporando estos principios a su actividad académica y al entorno universitario.

Tipo: pública

Campus: Campus del Riu Sec

Titulaciones: 39 grados

Nº de profesores: 1.329

Nº de alumnos: 14.210

Precio medio: 15-18 €/ECTS