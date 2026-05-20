Cuenta con cerca de 40.000 estudiantes y 2.637 profesores, consolidándose como motor académico, científico y económico de la provincia.

Más del 60% de las titulaciones incluyen prácticas profesionales externas, facilitando la empleabilidad y la adaptación al mercado laboral.

La UMA mantiene una estrecha relación con el tejido empresarial y tecnológico de Málaga, brindando a los estudiantes oportunidades de prácticas en más de 600 empresas.

La Universidad de Málaga (UMA) ofrece una amplia oferta académica con 77 grados, 86 másteres, 28 doctorados y más de 100 títulos propios.

La Universidad de Málaga (UMA), encargada en la provincia del servicio público de la educación superior, propone a sus cerca de 40 mil estudiantes un proyecto personal de futuro basado en una sólida experiencia académica y humana.

La UMA se ha consolidado como uno de los principales motores académicos, científicos y económicos de la provincia, en un contexto general de fuerte crecimiento y proyección internacional del territorio. Situada en la capital de la Costa del Sol, la institución destaca por su capacidad de atracción de talento dentro de un ecosistema en el que universidad, ciudad y el Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga TechPark, comparten una fuerte vocación por la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Con una oferta académica de 77 grados y dobles grados, 86 másteres oficiales, 28 programas de doctorado y cerca de un centenar de títulos propios, la institución ofrece un catálogo de estudios amplio y diversificado que abarca las áreas de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades, e Ingeniería y Arquitectura, dando respuesta a las nuevas demandas de un mercado laboral en constante transformación.

Uno de los principales rasgos diferenciales de la UMA es su estrecha conexión con el tejido empresarial y tecnológico de Málaga, con el que mantiene una relación estratégica dentro de un ecosistema que reúne a más de 600 empresas, incluidas numerosas multinacionales tecnológicas. Esta proximidad permite al alumnado complementar su formación académica con experiencias reales en entornos altamente especializados, favoreciendo la transferencia de conocimiento y mejorando su empleabilidad.

Más del 60% de las titulaciones incorporan prácticas profesionales externas vinculadas a sus diferentes titulaciones. El resultado es un perfil de egresado con experiencia práctica, capacidad de adaptación y preparación para un entorno laboral cada vez más competitivo y digitalizado.

Tipo: pública

Campus: Campus de Teatinos y Campus de El Ejido

Titulaciones: 77 Grados y Dobles Grados; 86 Másteres y Dobles Másteres; 28 Programas de Doctorado; más de 100 Títulos Propios y microcredenciales

Nº de profesores: 2.637

Nº de alumnos: Cerca de 40.000

Precio medio: 14-30 €/ECTS