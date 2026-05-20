Universidad Abad Oliva CEU (UAO CEU)

En el curso 2026-2027, la UAO CEU lanzará el grado en Medicina y afianza su apuesta por el ámbito de la salud como eje estratégico de crecimiento.

La universidad destaca por su modelo docente de grupos reducidos, metodología learning by doing y fuerte proyección internacional con más de 150 convenios en 35 países.

Ofrece titulaciones en Derecho y Empresa, Ciencias de la Salud y de la Vida, Comunicación, Educación y Humanidades, además de una Escuela Universitaria del Deporte.

La Universitat CEU Abat Oliba (UAO CEU) cuenta con más de 50 años de experiencia y ha formado a más de 150.000 alumnos.

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) es una de las cuatro universidades del grupo CEU y cuenta con más de 50 años de trayectoria en la formación de profesionales. A lo largo de este tiempo, más de 150.000 alumnos han pasado por sus aulas, consolidando una comunidad académica caracterizada por la cercanía, el rigor y la vocación de servicio a la sociedad.

La universidad estructura su oferta académica en tres facultades —Derecho y Empresa; Ciencias de la Salud y de la Vida; y Comunicación, Educación y Humanidades—, a las que se suma la Escuela Universitaria del Deporte (Escuela Vitae), centro adscrito. Esta diversidad permite ofrecer una formación transversal y adaptada a las demandas actuales del mercado laboral.

Uno de los rasgos distintivos de la Universitat CEU Abat Oliba es su modelo docente, basado en grupos reducidos y en una metodología que integra teoría y práctica a través del enfoque learning by doing. Este sistema se complementa con seminarios y talleres aplicados que facilitan el desarrollo de competencias profesionales desde las primeras etapas del grado.

La proyección internacional es otro de sus pilares estratégicos. La universidad mantiene más de 150 convenios con instituciones de más de 35 países de Europa, América, Asia y Oceanía, lo que permite a los estudiantes acceder a programas de movilidad y experiencias formativas en entornos globales.

Asimismo, la empleabilidad de los estudiantes es una prioridad institucional. La universidad ofrece asesoramiento personalizado y acompaña a cada alumno en la definición de su plan de carrera. Este enfoque se refuerza mediante la colaboración con más de 4.000 empresas e instituciones, tanto nacionales como internacionales, que facilitan la realización de prácticas profesionales.

Junto a la formación académica, la Universitat CEU Abat Oliba promueve una educación integral orientada al desarrollo de personas con pensamiento crítico, criterio ético y compromiso social. Su proyecto educativo busca formar profesionales competentes que, además, actúen con responsabilidad y contribuyan al bien común.

De cara al próximo curso 2026-2027, la universidad afronta una nueva etapa de crecimiento con la consolidación de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida y la puesta en marcha del grado en Medicina, que iniciará su primera promoción. Este impulso se enmarca en una estrategia de expansión institucional orientada a reforzar su posicionamiento en el ámbito de la salud, uno de los ejes clave de desarrollo en los próximos años.

En este contexto, la Universitat CEU Abat Oliba se presenta como una opción académica sólida para los estudiantes que inician su etapa universitaria, combinando formación de calidad, acompañamiento personalizado y una clara orientación al desarrollo profesional y humano.

Tipo: privada

Campus: Campus de Bellesguard

Titulaciones: 29 grados y dobles grados, 11 másteres, 12 títulos de posgrado y 6 títulos de pregrado

Nº de profesores: 211

Nº de alumnos: 3.040

Precio medio: 140-160 €/ ECTS