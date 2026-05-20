La UAH destaca especialmente en la enseñanza del español, tecnología espacial, ciencias ambientales, medicina y ciencias de la salud, y presenta altos niveles de empleabilidad entre sus egresados.

Ofrece una ratio de ocho alumnos por profesor, permitiendo atención personalizada y facilitando el acceso a prácticas laborales e internacionales.

Cuenta con cuatro campus distribuidos en Alcalá de Henares, Guadalajara y Torrejón de Ardoz, siendo la única universidad española presente en dos comunidades autónomas.

La Universidad de Alcalá (UAH) es la más antigua de la Comunidad de Madrid y una de las más antiguas del mundo, fundada en 1499 y reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La Universidad de Alcalá(UAH) es la universidad con mayor implantación en el este de la Comunidad de Madrid y la única de España que cuenta con presencia en dos comunidades distintas, ya que a sus dos campus en Alcalá de Henares y el de Torrejón de Ardoz suma el de Guadalajara. Con más de 525 años de historia (fue fundada en 1499 y refundada en 1977), es también la universidad más antigua de la región y una de las más antiguas del mundo. El incalculable valor arquitectónico de sus edificios históricos y la huella dejada por sus alumnos y profesores en todo el mundo le permitió ser reconocida por la Unesco, en 1998, como Patrimonio de la Humanidad.

Su modelo de enseñanza destaca por ofrecer una ratio de alrededor de ocho alumnos por profesor, una de las más bajas de España. Ello le permite ofrecer al alumnado atención y seguimiento personalizados, además de un fácil acceso a prácticas laborales y estancias internacionales. Asimismo, sus egresados cuentan con unos niveles de empleabilidad entre los más elevados a nivel nacional. En cuanto a sus grados, la UAH garantiza unos elevados niveles de calidad docente y excelencia investigadora en todas las titulaciones y ámbitos del conocimiento, pero despunta especialmente en disciplinas como la enseñanza del español, la tecnología espacial, las ciencias ambientales, la medicina y, en general, las ciencias de la salud.

Tipo: pública

Campus: 4 (Campus Histórico en Alcalá de Henares, Campus Científico-Tecnológico en Alcalá, Campus de Guadalajara y Campus de Torrejón de Ardoz)

Titulaciones: 52 grados, 58 másteres, 29 programas de doctorado y 219 títulos de enseñanzas propias

Nº de profesores: 1.894

Nº de alumnos: 27.846

Precio medio: 16-20 €/ECTS