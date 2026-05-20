Incluye la Clínica Universidad de Navarra y el CIMA, que investiga en oncología, neurociencias, ciencias cardiovasculares y hepatología.

La UNAV ofrece 38 grados, 13 dobles grados, 40 másteres y 19 programas de doctorado, con 1.288 profesores y 14.158 alumnos.

La Universidad de Navarra (UNAV) es una institución privada católica fundada en 1952 en Pamplona y perteneciente al Opus Dei.

La Universidad de Navarra (UNAV) es una institución privada católica perteneciente a la prelatura del Opus Dei y fundada en Pamplona (Navarra) en 1952 por Josemaría Escrivá de Balaguer.

La Universidad incluye la Clínica Universidad de Navarra, que cuenta con cerca de 2.045 trabajadores y atiende a más de 100.000 pacientes al año. Desde el 2004 cuenta con el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) que se centra en cuatro áreas de trabajo: Oncología (cáncer de pulmón, leucemias y linfomas), neurociencias (enfermedad de Alzheimer, Parkinson y Huntington), ciencias cardiovasculares (insuficiencia cardíaca, trombosis y hemorragia) y hepatología (cáncer de hígado, cirrosis, enfermedad de Wilson y porfiria aguda intermitente).

Junto con la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una de las tres universidades con sede en Pamplona.

La Universidad de Navarra cuenta con cinco campus: el principal, que se encuentra en Pamplona; el de Madrid, en el que se imparten programas de posgrado; IESE Business School, que tiene sedes en Barcelona, Madrid y Nueva York; y de la Escuela Superior de Ingenieros de San Sebastián que se encuentra en el Campus Tecnológico de la Universidad de Navarra (TECNUN) de San Sebastián.

Tipo: privada

Campus: Pamplona, Madrid, San Sebastián, IESE Business School y Campus Tecnológico de la Universidad de Navarra

Titulaciones: 38 grados, 13 dobles grados, 40 programas de máster y 19 programas de doctorado

Nº de profesores: 1.288

Nº de alumnos: 14.158

Precio medio: 195-300 €/ ECTS