Universidad Europea de Madrid (UEM)

Dispone de instalaciones punteras como el Hospital Clínico Veterinario, el i-Shape y la primera Escuela Universitaria de Sostenibilidad en España.

Ofrece más de 100 grados, 150 titulaciones de postgrado, 110 títulos propios y dispone de más de 3.000 profesores.

Cuenta con cuatro universidades en España: Madrid, Valencia, Canarias y Andalucía, así como múltiples campus en estas regiones.

La Universidad Europea es la red universitaria más grande de España, con más de 46.000 estudiantes, de los cuales más del 40% son internacionales.

La Universidad Europea es la red universitaria más grande de España por número de estudiantes, con más de 46.000 en programas de grado, postgrado y ciclos formativos de Grado Superior. Más del 40% de ellos son internacionales.

En España, la Institución cuenta con cuatro universidades: Universidad Europea de Madrid, Universidad Europea de Valencia, Universidad Europea de Canarias y Universidad Europea de Andalucía.

La Universidad Europea es excelencia avalada por los mejores. Impulsa el futuro profesional de sus estudiantes, estimulando su capacidad de adaptarse para afrontar las exigencias del mundo laboral de manera más completa, global y colaborativa.

Para cumplir con los más altos estándares de calidad, la Universidad Europea dispone de instalaciones punteras entre las que se encuentran el Hospital Clínico Veterinario, el primer Hospital Simulado Veterinario de Europa, el i-Shape, un centro de referencia y puente entre la universidad y la industria deportiva, el i-Bridge o los Business Labs, en el área de Ciencias Sociales, donde los estudiantes pueden participar en retos reales con empresas.

Además, el curso pasado 2024-2025 la Universidad Europea inauguró la primera Escuela Universitaria de Sostenibilidad en España.

Tipo: privada

Campus: Madrid (Villaviciosa de Odón y Alcobendas), Valencia (Valencia y Alicante), Canarias (Santa Cruz de Tenerife y La Orotava), Andalucía (Málaga)

Titulaciones: Más de 100 grados y más de 150 titulaciones en postgrado / 110 títulos propios

Nº de profesores: más de 3.000

Nº de alumnos: Cerca de 25.000 estudiantes de grado, más de 17.800 en postgrado

Precio medio: 200 €/ECTS