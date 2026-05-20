Universidad de Deusto (UD)

Ofrece 47 grados y dobles grados oficiales, tiene 1.014 profesores, 12.575 alumnos y precios que oscilan entre 106 y 289 euros por ECTS.

La universidad destaca por su conexión con empresas, programas duales, alta empleabilidad y presencia internacional, con 1.430 estudiantes internacionales de 76 países.

Cuenta con campus en Bilbao y San Sebastián y sedes en Madrid y Vitoria, formando a más de 70.000 titulados a lo largo de su historia.

La Universidad de Deusto, fundada en 1886 por la Compañía de Jesús, es la universidad no pública más antigua de España y goza de prestigio nacional e internacional.

La Universidad de Deusto fue fundada en 1886 por la Compañía de Jesús, siendo la primera de entre las universidades no públicas del país y, hoy, con 137 años de experiencia, es una de las más prestigiosas a nivel nacional y cuenta con amplio reconocimiento internacional.

Situada en Bilbao y San Sebastián y con sedes en Madrid y Vitoria, en sus aulas se han formado más de 70.000 titulados, muchos de los cuales se encuentran entre los principales actores del mundo económico, político, social y cultural de España.

Con una fuerte conexión con empresas e instituciones de su entorno, Deusto es una universidad abierta al mundo que fomenta el espíritu emprendedor, la formación en la empresa, a través de los programas duales, y la empleabilidad con prácticas para el 100% del alumnado.

El centro también se caracteriza por su investigación especializada y su proyección internacional. Un claro ejemplo es el volumen de alumnado internacional —más de 1.430 procedentes de 76 países— que pasa por sus aulas gracias a los proyectos y convenios de colaboración con entidades de todo el mundo. Un total de 12.157 personas, de las cuales 1 de cada 7 tiene beca, y cerca de 5.000 participantes en programas de Formación Continua y Executive estudian en esta universidad.

Tipo: privada

Campus: 2 campus en Bilbao y San Sebastián y 2 sedes en Madrid y Vitoria

Titulaciones: 47 grados y dobles grados oficiales

Nº de profesores: 1.014

Nº de alumnos: 12.575

Rango de precios: 106-289 €/ECTS