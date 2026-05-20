Universidad de Valencia (UV)

La UV destaca por su participación en programas internacionales de movilidad estudiantil y su papel activo en la vida cultural y social de la Comunidad Valenciana.

Cuenta con cuatro campus principales, más de 51.000 estudiantes, cerca de 5.000 profesores y una de las mayores bibliotecas universitarias del país.

La Universidad de Valencia, fundada en 1499, es una de las más antiguas y prestigiosas universidades públicas de España.

La Universidad de Valencia (en valenciano y oficialmente Universitat de València-Estudi General), fundada en 1499 bajo el nombre de Estudio General, es una de las universidades más antiguas de España. Es una universidad pública, orientada a la docencia e investigación en casi todos los ámbitos del saber.

La UV se divide en cuatro campus: Blasco Ibáñez, Tarongers, Onteniente y Burjasot-Paterna, y cuenta con numerosas extensiones, delegaciones, centros adscritos y emplazamientos ejemplares, como el edificio histórico de La "Nau" —siglas de La Nostra Antiga Universitat, "Nuestra Antigua Universidad"—, el Jardín Botánico o el Palacio de Cerveró.

La Universidad de Valencia se sitúa entre las cuatro más destacadas de España en el campo de la I+D+i, contando con 18 Institutos Universitarios de Investigación (tres de ellos centros mixtos con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Es de destacar el Parque Científico de la Universidad de Valencia, en el que se ubican grupos de investigación junto con el vivero de empresas de base tecnológica, y empresas spin-off de la propia universidad y otras externas.

Su biblioteca, con 1.392.793 volúmenes, es la cuarta biblioteca universitaria más grande de España tras la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid y las bibliotecas de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Sevilla.

La UV ocupa, año tras año, sitios destacados en los más prestigiosos rankings de actividad investigadora y de calidad docente. Es la primera universidad de Europa en recepción de estudiantes en los programas de movilidad del estudiantado, y está presente en importantes convenios y acuerdos internacionales. Asimismo, mantiene su arraigo con el territorio más cercano, cumpliendo así con su objetivo de ser un agente clave en la vertebración social de la Comunidad Valenciana, un agente cultural y de pensamiento crítico, y actor fundamental de transferencia del conocimiento y la innovación.

Tipo: pública

Campus: Blasco Ibáñez, Tarongers, Onteniente y Burjasot-Paterna.

Titulaciones: 56 grados, 12 dobles grados, 105 másteres oficiales y 60 doctorados.

Nº de profesores: 4.864

Nº de alumnos: 51.697

Precio medio: 12,79- 17,73 €/ECTS