Mondragón Universidad

Mondragon Unibertsitatea cuenta con programas de movilidad internacional y precios medios de matrícula entre 135 y 175 euros por ECTS.

Ofrece 19 grados, 26 másteres universitarios y 4 programas de doctorado, con una plantilla de 834 profesores y 7.487 alumnos distribuidos en varios campus del País Vasco.

La universidad mantiene una estrecha colaboración con empresas y centros tecnológicos, permitiendo a los estudiantes realizar prácticas y proyectos de fin de carrera vinculados al mundo laboral.

Mondragon Unibertsitatea es una universidad cooperativa, sin ánimo de lucro, con un modelo educativo innovador basado en el "learning by doing" y la formación dual.

Mondragon Unibertsitatea es una universidad cooperativa, de vocación e iniciativa social, utilidad pública y sin ánimo de lucro. Una universidad de hoy para el mundo de mañana.

Es una universidad práctica, con titulaciones y un modelo educativo propio e innovador, donde el “learning by doing” y la formación dual constituyen parte de su ADN, siendo líder en formación dual en el Estado. Está en permanente cooperación con las empresas donde la relación del alumnado con las mismas se articula a través de la realización de prácticas y el proyecto fin de carrera.

Su visión internacional hace que cuente con programas de movilidad que ofrecen la oportunidad de completar los estudios universitarios en el extranjero.

Cuentan con un modelo propio de investigación y transferencia colaborativo, en permanente relación con las empresas y Centros Tecnológicos, y cuyo objetivo radica en prever y apostar por aquellas tecnologías o líneas de investigación que en un futuro el tejido empresarial vaya a requerir.

Tipo: privada

Campus: Mondragón, Galarreta, Goierri, Bidasoa, Oñati, Bilbao, Eskoriatza, Aretxabaleta y San Sebastián.

Titulaciones: 19 grados y 26 másteres universitarios y 4 programas de doctorado

Nº de profesores: 834

Nº de alumnos: 7.487

Precio medio: 135-175 €/ECTS