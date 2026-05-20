La UGR promueve la inclusión, igualdad de oportunidades, diversidad y desarrollo sostenible, contribuyendo a grandes desafíos sociales y culturales.

Es líder en movilidad internacional, reconocida con la Estrella de Oro del Programa Erasmus y situada entre las 300 mejores universidades del mundo.

Cuenta con más de 57.000 estudiantes y cerca de 4.000 profesores, destacando por su amplia oferta de titulaciones y programas de máster y doctorado.

La Universidad de Granada (UGR) es una institución pública fundada en 1531, con campus en Granada, Ceuta y Melilla.

La Universidad de Granada (UGR), fundada en 1531, es una institución pública de educación superior con presencia en dos continentes, a través de sus campus en Granada y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Desde su pluralidad intelectual y su compromiso con la excelencia, la UGR orienta su actividad a la formación integral de las personas, la generación de conocimiento, la transferencia a la sociedad y la difusión de la cultura y de su patrimonio.

La institución asume como principios esenciales la inclusión, la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y el desarrollo sostenible, contribuyendo activamente a los grandes desafíos sociales, tecnológicos, económicos y culturales de nuestro tiempo.

La Universidad de Granada cuenta, además, con una amplia y consolidada trayectoria internacional. Desde hace años se sitúa a la cabeza de Europa en movilidad de estudiantes, profesorado y personal de administración, reconocimiento que se ha visto reforzado con la concesión de la Estrella de Oro del Programa Erasmus.

Su comunidad universitaria está integrada por más de 57.000 estudiantes de grado, máster y doctorado, y por cerca de 7.000 profesionales entre profesorado, personal investigador y personal técnico, de gestión y de administración y servicios. La UGR es una universidad líder, situada entre las mejores de España y entre las 300 mejores del mundo según rankings internacionales de referencia.

Tipo: pública

Campus: Campus Centro, Campus Cartuja, Campus Fuentenueva, Campus Aynadamar, Campus PTS, Campus Ceuta y Campus Melilla

Titulaciones: 923 titulaciones de Grado y Dobles Grados internacionales. 23 Másteres Universitarios y Dobles Másteres Internacionales. Doctorado: 29 programas y 88 programas de formación permanente

Nº de profesores: 3.901

Nº de alumnos: 57.320

Precio medio: 13,15 €/ECTS