La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) se ha consolidado como una de las instituciones de referencia en el ámbito de la educación superior online en el mundo hispanohablante. Desde su creación, ha apostado por un modelo educativo flexible e innovador que permite a miles de estudiantes compatibilizar sus estudios con la vida laboral y personal. Su metodología basada en clases en directo, recursos digitales y acompañamiento continuo ha contribuido a democratizar el acceso a la educación universitaria de calidad, especialmente para personas que no pueden asistir a una universidad presencial tradicional. Este compromiso con la excelencia se ve reforzado por su presencia destacada en rankings internacionales de educación superior online, donde se valora su calidad docente y su impacto en la empleabilidad.

El impacto de la UNIR en la formación online ha sido especialmente relevante en la transformación digital del sistema educativo. La universidad ha impulsado el uso de tecnologías educativas avanzadas, plataformas virtuales de aprendizaje y herramientas colaborativas que facilitan una experiencia académica dinámica e interactiva. Además, su oferta académica abarca múltiples áreas de conocimiento, desde educación y ciencias de la salud hasta empresa, comunicación o tecnología, respondiendo a las nuevas demandas del mercado laboral y favoreciendo la actualización profesional continua de estudiantes y trabajadores. En este sentido, su reconocimiento al obtener una calificación de 5* en QS Stars o aparecer bien posicionada en rankings internacionales como Times Higher Education tienen un impacto académico y social que refuerza su posicionamiento como institución líder en educación online.

Otro aspecto destacado de la UNIR es su dimensión internacional y su contribución a la expansión de la educación en español a nivel global. Gracias a su modelo online, estudiantes de numerosos países pueden acceder a programas universitarios sin necesidad de desplazarse, fortaleciendo así la conexión académica entre Europa y América Latina. Esta capacidad de adaptación a las necesidades del alumnado, junto con su apuesta por la innovación pedagógica y la formación permanente, ha convertido a la UNIR en un actor clave en la evolución y consolidación de la enseñanza universitaria online en el siglo XXI. Su presencia recurrente en rankings internacionales y especializados en distintas áreas de conocimiento, así como en indicadores de sostenibilidad e impacto social, refuerza su prestigio y proyección global.

Tipo: privada

Campus: Online

Titulaciones: 397

Nº de profesores: 8.932

Nº de alumnos: 75.401

Precio medio: 60-90 €/ECTS