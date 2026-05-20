Universidad Católica de Murcia (UCAM)

Entre sus novedades sobresalen la Escuela Internacional de Cine, el hub UCAM HiTech y la consolidación de infraestructuras especializadas como el Hospital Veterinario Universitario.

Cuenta con campus en Murcia, Cartagena, Madrid y sedes internacionales, así como más de 21.300 estudiantes de 135 nacionalidades distintas.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) destaca por su innovación educativa, formación integral y orientación a la empleabilidad de calidad.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), fundada en 1996, destaca en el panorama universitario español por su innovación educativa, su conexión con el entorno profesional y su modelo de formación integral. Con campus en Murcia, Cartagena y Madrid, y una comunidad universitaria de más de 21.300 estudiantes, la institución combina cercanía al alumno, atención personalizada, proyección internacional y una clara orientación a la empleabilidad de calidad. Su excelencia académica está avalada, entre otros reconocimientos, por las 5 estrellas del QS Stars Rating System.

La UCAM apuesta por metodologías activas, aprendizaje práctico y un contacto directo con la realidad profesional a través de una extensa red de entidades colaboradoras, lo que facilita al estudiante una inmersión temprana en su futuro sector laboral. Entre sus principales fortalezas sobresalen:

Para el desarrollo de los futuros profesionales, la UCAM pone a disposición de sus estudiantes una metodología docente con un alto número de horas prácticas e instalaciones modernas: laboratorios especializados, espacios de simulación clínica, clínicas universitarias, instalaciones deportivas de alto nivel y entornos de innovación docente e investigadora. Cabe destacar que la UCAM es pionera en España en implementar la simulación clínica más avanzada como parte esencial de la formación de sus estudiantes de ciencias de la salud.

La UCAM reafirma su compromiso con la innovación tecnológica al servicio de la educación, consolidándose como una institución que prepara a sus estudiantes para liderar los retos del futuro, incorporando el uso de nuevas tecnologías tanto en sus planes de estudios como en sus instalaciones e investigaciones. A través de su Programa de Transformación Digital ha puesto en marcha un Aula VR en el Campus de Murcia, un espacio inmersivo para todas las titulaciones.

La dimensión internacional es otro de los rasgos distintivos de la UCAM. En sus aulas conviven estudiantes de 135 nacionalidades, en un entorno multicultural reforzado por programas bilingües, docencia en inglés, movilidad académica y una red de colaboración con instituciones y universidades de distintos países. Esta visión global permite formar perfiles cada vez más preparados para entornos profesionales internacionales.

Entre las novedades más recientes destacan la incorporación de la nueva sede UCAM-ESESA en Málaga, la creación de su Escuela Internacional de Cine, el impulso de programas de apoyo al estudiante basados en mentorías, emprendimiento e inteligencia artificial generativa especialmente a través de su hub UCAM HiTech, y la consolidación de infraestructuras especializadas como el Hospital Veterinario Universitario.

Tipo: privada

Campus: Murcia (Guadalupe), Cartagena (Los Dolores), Madrid (Torrejón de Ardoz), UCAM Mumbai Campus (India), UCAM Spanish Institute Dubai (EAU) y UCAM Spanish Institute Alejandría (Egipto), y sede UCAM-ESESA (Málaga)

Titulaciones: 161

Nº de profesores: 1.084

Nº de alumnos: Más de 21.300

Precio medio: 40-100 €/ECTS