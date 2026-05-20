El Campus de Cantoblanco alberga más de 300 grupos de investigación y está previsto que acoja el futuro Centro Nacional de Neurotecnología Spain Neurotech.

Cuenta con más de 30,000 estudiantes y 2,600 docentes, y destaca en rankings internacionales por su excelencia académica y científica.

Ofrece más de 200 titulaciones entre grados, másteres y doctorados, permitiendo a los estudiantes un itinerario completo desde el Grado hasta la formación profesional.

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es reconocida internacionalmente por su investigación de vanguardia y su modelo educativo enfocado en la empleabilidad.

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es reconocida internacionalmente por su investigación de vanguardia, su modelo educativo orientado a la empleabilidad y su firme compromiso con la transferencia del conocimiento a la sociedad.

Sus más de 200 titulaciones, entre grados, másteres, títulos propios y programas de doctorado, en todas las ramas del saber, integran una formación académica rigurosa y basada en múltiples opciones que permite a sus estudiantes realizar un itinerario completo desde los estudios de Grado hasta su formación como profesional.

El liderazgo de la UAM se consolida año tras año y se refleja en su excelente posicionamiento en rankings de prestigio, que la sitúan entre las mejores instituciones del mundo. Su comunidad universitaria, de la que forman parte más de 30.000 estudiantes y más de 2.600 docentes e investigadores, hace de la UAM una universidad pública de referencia y una garantía de éxito a la hora de escoger una carrera.

En un entorno privilegiado para desarrollar su potente capacidad investigadora, el Campus de Cantoblanco, donde las facultades y centros de la UAM conviven con centros de investigación UAM+CSIC, dos IMDEAS y centros propios del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es el espacio donde más de 300 grupos de investigación desarrollan alrededor de 700 proyectos activos, con los que se genera conocimiento con impacto.

En los próximos años está prevista la creación del Centro Nacional de Neurotecnología Spain Neurotech, que tendrá su sede en este campus, y que será el máximo exponente nacional para el desarrollo de herramientas tecnológicas basadas en los fundamentos del cerebro humano.

En el Campus de Medicina, por su parte, se alojará la Ciudad de la Salud de la Comunidad de Madrid, que albergará las futuras instalaciones del Hospital Universitario La Paz (HULP) y de la nueva Facultad de Medicina.

Tipo: pública

Campus: Cantoblanco y Medicina

Titulaciones: más de 200 grados, másteres y programas de doctorado

Nº de profesores: más de 2.600

Nº de alumnos: más de 30.000

Precio medio: 16-20 €/ECTS