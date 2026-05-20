El precio medio de los estudios oscila entre 118 y 225 euros por crédito ECTS.

Cuenta con 6.529 alumnos y 1.232 profesores, destacando por su internacionalización, empleabilidad de graduados y labor investigadora.

Ofrece 33 grados oficiales, 20 dobles grados, 11 másteres oficiales, 14 dobles másteres y 13 másteres propios en áreas como ADE, Derecho, Ingeniería y Ciencias de la Salud.

La Universidad Loyola Andalucía (ULA) es una institución privada fundada en 2013 por la Compañía de Jesús, con sedes en Sevilla, Córdoba y Granada.

La Universidad Loyola (ULA), universidad de la Compañía de Jesús, inició sus actividades en 2013 y es hoy una universidad de referencia en el Sistema Universitario español, por sus resultados académicos, su internacionalización, la empleabilidad de sus graduados y su investigación. Cuenta ya con nueve promociones de egresados y un volumen actual de 6.500 estudiantes en sus tres sedes de Sevilla, Córdoba y Granada.

La Universidad Loyola ofrece la posibilidad de estudiar en sus campus una amplia oferta de grados, dobles grados y diplomas de especialización, en las áreas de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Comunicación, Criminología, Derecho, Educación, Ingeniería, Ciencias de la Salud, Relaciones Internacionales, Teología y Artes.

Asimismo, cuenta con una amplia oferta formativa de postgrado, programas de doctorado y formación executive. De igual forma, desarrolla una amplia labor investigadora en estos campos y tiene una fuerte presencia social en las ciudades en las que trabaja.

Tipo: privada

Campus: Dos Hermanas (Sevilla), Córdoba y Granada

Titulaciones: 33 grados oficiales, 20 dobles grados, 11 másteres oficiales, 14 dobles másteres, 13 másteres propios

Nº de profesores: 1.232

Nº de alumnos: 6.529

Precio medio: 118-225 €/ECTS