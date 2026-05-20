Universidad Isabel I (UI1)

Dispone de servicios de apoyo al estudiante, impulsa la investigación y fue reconocida en el Ranking CYD 2025 por su rendimiento en Enseñanza, Orientación Internacional y Transferencia de Conocimiento.

Cuenta con 16 grados, 6 dobles grados, 30 másteres y 1 doctorado, destacando la orientación práctica y la conexión con el entorno laboral, con un 86,15% de empleabilidad de sus egresados.

La Universidad Isabel I es una universidad privada con sede en Burgos, especializada en formación online y semipresencial. Su modelo académico está diseñado para facilitar el acceso a estudios universitarios oficiales a perfiles diversos, especialmente estudiantes que necesitan compatibilizar su formación con responsabilidades profesionales, personales o familiares. La institución organiza sus planes de estudio en trimestres, ofrece recursos digitales de aprendizaje y mantiene un sistema de acompañamiento directo por parte del profesorado, con orientación individualizada durante el proceso formativo.

Uno de los rasgos diferenciales de la Universidad Isabel I es la flexibilidad de su metodología. El alumnado puede elegir, según la titulación, entre exámenes online o presenciales, así como entre evaluación continua o evaluación final en cada asignatura. Esta estructura permite adaptar el estudio a distintas circunstancias personales y profesionales sin renunciar al rigor académico. La universidad comunica en su web una tasa de rendimiento del 82,8% en grados y del 94,6% en másteres, además de una tasa de abandono del 11%, datos que refuerzan la solidez de su modelo formativo.

La universidad cuenta actualmente con una oferta de 16 grados, 6 dobles grados, 30 másteres universitarios y 1 programa de doctorado, en áreas como educación, salud, empresa, tecnología, ciencias jurídicas, seguridad, criminología, humanidades, ciencias sociales y deporte. Su orientación práctica se apoya en la conexión con empresas e instituciones, las prácticas externas, la actualización permanente de contenidos y la participación de docentes con experiencia profesional. Esta vinculación con el entorno laboral se complementa con una tasa de empleabilidad del 86,15% de los egresados, según datos publicados por la propia institución.

Además de su actividad docente, la Universidad Isabel I impulsa la investigación, la divulgación científica, la internacionalización y la transferencia de conocimiento. En 2025 fue destacada en el Ranking CYD por su rendimiento en áreas como Enseñanza y Aprendizaje, Orientación Internacional y Transferencia de Conocimiento, ámbitos especialmente vinculados a su modelo de universidad digital, flexible y conectada con la sociedad. La institución mantiene también una comunidad Alumni activa y servicios de apoyo al estudiante, como atención a la diversidad, asesoramiento psicológico, deporte, salud, emprendimiento, biblioteca y relaciones internacionales.

Actualmente, la comunidad universitaria de la Isabel I está formada por 6.618 alumnos y 751 profesores. Con campus físico en Burgos y actividad académica online con alcance nacional e internacional, la universidad se posiciona como una institución adaptada a los nuevos perfiles de estudiante y a los retos de la educación superior actual.

Tipo: privada

Campus: Burgos

Titulaciones: 16 grados, 6 dobles grados, 30 másteres universitarios y 1 doctorado

Nº de profesores: 751

Nº de alumnos: 6.618

Precio medio: 64-78 €/ECTS