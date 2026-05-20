El 36 % de sus estudiantes son internacionales, y la universidad destaca por su modelo educativo de inspiración humanista, compromiso social, innovación y excelencia académica.

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) fue la primera universidad no estatal de la Comunidad Valenciana y cuenta con más de 50 años de trayectoria.

Con más de 50 años de trayectoria, la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) fue la primera universidad no estatal de la Comunidad Valenciana. Actualmente cuenta con tres campus en Castellón, Elche y Alfara del Patriarca (Valencia), y una oferta académica que incluye 20 grados y cerca de 60 programas de posgrado en áreas de Ciencias de la Salud, Veterinaria, Derecho y Empresa, Ingenierías y Humanidades, formando parte de la Fundación San Pablo CEU, la mayor institución educativa de iniciativa privada de España.

La CEU UCH es una universidad claramente internacional, con un 36 % de estudiantes procedentes de más de 100 países, lo que convierte sus campus en espacios multiculturales orientados a la preparación para un mundo global. Su modelo educativo, basado en el humanismo cristiano, se traduce en un fuerte compromiso social, con una ambiciosa política de becas en la que uno de cada tres estudiantes se beneficia de alguna beca o ayuda para sus estudios, y en iniciativas de voluntariado académico y de servicio a la comunidad, tanto a nivel nacional como internacional.

El compromiso con la excelencia académica, la innovación y la investigación es uno de los principales rasgos distintivos de la CEU UCH. Cuenta con cerca de 70 grupos de investigación, 17 cátedras y varios institutos y observatorios dedicados a la transferencia del conocimiento, con una producción científica cercana a las 600 publicaciones anuales. Su docencia se apoya en metodologías prácticas que reproducen entornos profesionales reales y se refuerza con programas específicos de desarrollo personal, empleabilidad y talento.

En su apuesta por la innovación académica y la adaptación a las demandas del mercado laboral, la CEU UCH amplía su oferta formativa con nuevos grados diseñados para responder a los retos actuales: Grado en Física, Grado en Ingeniería Matemática, Grado en Historia y Pensamiento y Grado en Inteligencia de los Negocios. Estas titulaciones se incorporan a la oferta actual y conectan ciencia, tecnología, pensamiento crítico y estrategia empresarial para dar respuesta a los grandes ámbitos emergentes de la sociedad.

Tipo: privada

Campus: Alfara del Patriarca (Valencia), Elche (Alicante) y Castellón

Titulaciones: 20 Grados, 21 Dobles itinerarios, 8 Grados Internacionales, 7 Programas de Doctorado, 18 másteres oficiales y 40 títulos propios

Nº de alumnos: más de 10.000

Nº de profesores: 1.255

Precio medio: 175-205 €/ ECTS