En el curso 26-27 amplía su oferta con el Grado Simultáneo de Educación Primaria y CAFD, y el Doble Grado de Derecho y ADE (DADE).

El modelo educativo de la UEMC es cercano, flexible y orientado a la empleabilidad, con instalaciones especializadas y aprendizaje práctico desde el inicio.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) es una institución privada con sede en Valladolid y presencia en Madrid, que celebra 25 años de trayectoria.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) es una institución privada con 25 años de trayectoria y sede en Valladolid, con un campus global online y una Business School en Madrid.

Ofrece una completa oferta académica orientada a la empleabilidad y las demandas del mercado con 16 Grados, 8 Dobles Grados, 2 Titulaciones Internacionales, 15 Másteres y un Doctorado en áreas de Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales que se proyectan en tres grandes ámbitos de excelencia: la salud, el deporte y la empresa.

La UEMC apuesta por un modelo educativo cercano y centrado en el estudiante, con formación flexible y conectada con la realidad profesional. En el campus la teoría cobra vida desde el primer momento gracias a instalaciones especializadas en constante actualización que permiten aprender en contextos profesionales: Clínica Universitaria, Centro de Simulación Clínica, laboratorios, instalaciones de investigación y alto rendimiento deportivo, Plató de TV, Podcast Studio, Cámara Gesell, Sala de Vistas, etc.

Para el curso 26-27 la UEMC sigue creciendo con titulaciones de gran proyección profesional, como el Grado Simultáneo de Educación Primaria y CAFD, y el Doble Grado de Derecho y ADE (DADE).

Tipo: privada

Campus: Valladolid y Madrid

Titulaciones: 16 Grados, 8 Dobles Grados, 2 Titulaciones Internacionales, 15 Másteres y un programa de Doctorado

Nº de profesores: 395

Nº de alumnos: 5.500

Precio medio: 70-271 €/ECTS