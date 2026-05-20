Cuenta con cuatro campus principales en Sevilla y apuesta por la movilidad internacional, la inserción laboral y actividades culturales y deportivas.

Destacan los nuevos grados en Inteligencia Artificial y el doble grado en Economía y ADE, junto con una variada oferta de posgrados propios.

La Universidad de Sevilla es la segunda más grande de España y la mayor de Andalucía, con más de 70.000 estudiantes y 4.500 profesores.

La Universidad de Sevilla (US) se sitúa como la segunda institución universitaria más grande de España y la principal en Andalucía, tanto por volumen de estudiantes como por variedad de titulaciones. Con orígenes que se remontan a 1505, en la actualidad dispone de 27 centros propios distribuidos en distintos campus a lo largo de toda la ciudad. Además, ofrece estudios en todas las grandes ramas del conocimiento.

La propuesta académica de la Universidad de Sevilla evoluciona de manera constante, orientada a fortalecer la formación de sus estudiantes. Dentro de sus grados y dobles grados, sobresalen las recientes incorporaciones del Grado en Inteligencia Artificial y el doble grado en Economía y Administración y Dirección de Empresas. Asimismo, la US ofrece 32 programas de doctorado, más de un centenar de másteres oficiales y una amplia gama de títulos propios de posgrado. En este conjunto formativo destacan también las dobles titulaciones, tanto de grado como de máster, desarrolladas en colaboración con universidades internacionales.

La proyección internacional mediante programas de movilidad, las oportunidades de inserción laboral a través de prácticas en empresas y el impulso al emprendimiento constituyen pilares fundamentales de la institución. A todo ello se suma una extensa oferta de servicios y actividades culturales, deportivas y de apoyo al estudiante, que convierten la experiencia universitaria en una etapa completa y enriquecedora.

Tipo: pública

Campus: Reina Mercedes, Ramón y Cajal, Macarena y Cartuja

Titulaciones: 92 grados, 111 másteres, 32 programas de doctorado

Nº de profesores: 4.500

Nº de alumnos: 70.000

Precio medio: 12-13 €/ECTS