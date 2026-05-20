Universidad CEU San Pablo (USP CEU)

Dispone de más de 1.300 profesores y 14.500 alumnos, y mantiene un fuerte compromiso social y ético, con importantes inversiones en becas y ayudas.

La Universidad CEU San Pablo destaca por su enfoque en empleabilidad, internacionalización, investigación, innovación y digitalización, con una inserción laboral del 94%.

La Universidad CEU San Pablo, institución con más de 93 años de experiencia en la educación superior, se enfoca en la empleabilidad, la internacionalización, la investigación, la innovación y la digitalización como elementos clave para la formación integral de sus estudiantes, en línea con su proyecto educativo fundado en los principios y valores del humanismo cristiano. Ofrece una formación de calidad y prueba de ello es que cuenta con la certificación SISCAL del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) y la Acreditación Institucional en todos sus Centros.

La Universidad fomenta que el alumno aproveche plenamente esta etapa de crecimiento académico y personal a través de su Modelo de Acompañamiento 360º, que proporciona atención personalizada mediante programas de tutoría y mentorización. Acredita una inserción laboral del 94%, apoyada en más de 40 Aulas CEU Empresa con entidades como Mapfre, Merck, Accenture, IBM, KPMG, EY, Pérez-Llorca, Ashurst, L’Oréal o Porcelanosa. Esta orientación práctica se complementa con una dimensión social mediante CEU Social, iniciativa a través de la cual se desarrollaron 71 proyectos en colaboración con 44 entidades sociales durante el último curso, junto con una política de apoyo al estudiante con una inversión cercana a los 12 millones de euros en becas y ayudas al estudio.

La USP consolida un modelo de internacionalización integral, apoyado en acuerdos con 428 instituciones académicas, 2.400 plazas de intercambio semestrales en los cinco continentes y 60 dobles titulaciones internacionales con instituciones como Boston University, The University of Chicago, UCLA Extension, Babson College, Fordham University y UNITAR, además de una comunidad universitaria multicultural y acreditaciones como WSCUC, CeQuInt , QS Stars, HRS4R, WFME, NAAB, RIBA y FCCPT.

La CEU USP consolida su compromiso con la investigación, la transferencia y la cultura digital a través de una actividad científica sólida, con 125 proyectos externos, 40 internos, 73 grupos de investigación, 542 investigadores, 939 sexenios y 717 publicaciones indexadas, de las que 536 son Q1. Esta capacidad se complementa con una estrategia digital centrada en la integración responsable de nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial en la docencia y en los procesos académicos, mediante nuevos títulos, formación permanente, microcredenciales, buenas prácticas de integridad académica y alianzas con empresas tecnológicas, instituciones culturales y centros de investigación. Esta apuesta se sostiene sobre un enfoque ético y responsable de la digitalización, de base humanista y centrado en la persona, reflejado en iniciativas como el Manual de buenas prácticas e integridad académica, la plataforma de divulgación y formación en IA Diálogos y el trabajo del comité de ética en el uso de la IA.

Tipo: privada

Campus: en Moncloa, Montepríncipe y Tutor, todos en Madrid

Titulaciones: 43 grados, 42 titulaciones de doble grado, 16 titulaciones de grado en inglés y 6 titulaciones de grado bilingües, 40 másteres universitarios y 41 másteres de formación permanente, y 8 Programas de Doctorado

Nº de profesores: más de 1.300

Nº de alumnos: 14.500

Precio medio: 80-230 €/ECTS